Juniorki Truso awansowały do ćwierćfinału mistrzostw Polski

Siatkarki Energi MKS Truso walczyły w finałowym turniej mistrzostw województwa juniorek. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego wygrały jedno spotkanie i awansowały do ćwierćfinału mistrzostw Polski.

W olsztyńskim turnieju wzięły udział cztery zespoły: UKS Chemik SMS Olsztyn, SMS Ostróda, Energa MKS Truso Elbląg oraz MKS Kris-Bus Zryw Volley Iława.

Pierwszym rywalem elblążanek był gospodarz turnieju i jednocześnie faworyt do zdobycia złota. Mecz obfitował w dużo wymian, był zacięty, obie drużyny prezentowały wysoki poziom. Pierwszy set do połowy był wyrównany i toczył się punkt za punkt. W drugiej fazie seta przyjezdnym zdarzył się kilkupunktowy przestój spowodowany bardzo mocnym serwisem. Pomimo tego, od stanu 19:22 Truso zaczęło odrabiać straty i udało się doprowadzić do wyrównania 24:24. Po ataku w aut olsztynianek, elblążanki wyszły na prowadzenie i miały piłkę setową. Niestety zaatakowały w antenkę, później rywalki podbiły kiwkę i miały piłkę setową, którą wykorzystały mocnym serwisem bezpośrednio w boisko. Drugi set miał identyczny przebieg w początkowej fazie. Przyjezdne goniły olsztynianki, ale nie udało się doprowadzić chociażby do wyrównania i set zakończył się przegraną 22:25. W trzeciej partii Truso od początku zaczęło realizować taktykę. Udało się odrzucić przeciwnika od siatki i tym samym stworzyć sobie kontrataki. Wypracowaną przewagę 19:16 udało się utrzymać i ostatecznie wygrać seta 25:21. Wydawało się, że elblążanki pójdą za ciosem i doprowadzą do tie-breaka, jednakże tak się nie stało. Zawodniczki nie były już w stanie nawiązać wyrównanej walki i przegrały 15:25.

Następnego dnia elblążanki rywalizowały z SMS Ostróda. W lidze wojewódzkiej Truso raz wygrało i raz przegrało z rywalkami, więc zapowiadał się zacięty pojedynek i faktycznie tak było. Oprócz pierwszego seta, który zakończył się na korzyść Ostródy, pozostałe dwa były zacięte i kończyły się na przewagi. Truso miało piłki setowe po swoje stronie, ale nie potrafiło ich skończyć. Zabrakło realizacji taktyki w końcówkach, która została nakreślona na początku spotkania i mecz zakończył się porażką 0:3.

Stawką ostatniego meczu tego turnieju było trzecie miejsce w województwie i awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski. Elblążanki rywalizowały z MKS Kris-Bus Zryw Volley Iława. W skali całego turnieju wydawał się to najsłabszy zespół i faktycznie tak było. Oprócz pierwszego seta, gdzie Iława postawiła się, pozostałe dwie partie były pod dyktando Truso. Udało się wygrać mecz bez straty seta i awansować do 1/4 mistrzostw Polski.

- Mając na uwadze, że trzy czwarte naszego zespołu to juniorki młodsze, to cieszy fakt, że zaprezentowaliśmy się dobrze. Rywalizowaliśmy z zespołami od siebie starszymi, ale jeżeli chcemy awansować dalej to przede wszystkim musimy wykorzystywać końcówki setów mając piłki setowe i nie bać się podjąć ryzyka w ataku - powiedział trener Wojciech Samulewski.

Wyniki meczów:

UKS Chemik SMS Olsztyn - Energa MKS Truso Elbląg 3:1 (27:25; 25:22; 21:25; 25:15)

SMS Ostróda - MKS Kris-Bus Zryw Volley Iława 3:0 (25:17; 25:21; 25:18)

SMS Ostróda - Energa MKS Truso Elbląg 3:0 (25:18; 25:23; 28:26)

MKS Kris Bus Zryw-Volley Iława - UKS Chemik SMS Olsztyn 0:3 (22:25; 21:25; 21:25)

Energa MKS Truso Elbląg - MKS Kris Bus Zryw-Volley Iława 3:0 (26:24; 25:12; 25:21)

UKS Chemik SMS Olsztyn - SMS Ostróda 3:0 (25:21; 25:16; 25:19)

Tabela końcowa:

1. UKS Chemik SMS Olsztyn

2. SMS Ostróda

3. Energa MKS Truso Elbląg

4. MKS Kris Bus Zryw-Volley Iława

Skład Truso: Julia Łukaczyk, Amelia Tarnecka, Zuzanna Katyszewska, Klara Kuczyńska, Patrycja Wilemska, Gabriela Jachimczyk, Martyna Tarmasewicz, Edyta Fiedorowicz, Weronika Dąbrowska, Patrycja Dąbrowska, Anna Choińska, Alicja Szaruga, Nikola Kaczmarzyk, Klaudia Wilamowska.

Ćwierćfinały zostaną rozegrane 4-7.03, elblążanki czekają na losowanie.