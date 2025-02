Juniorki Truso powalczą w 1/16 mistrzostw Polski

Już za kilka dni (7-9 lutego) piłkarki ręczne Energi MKS Truso w Kwidzynie rozpoczną zmagania w 1/16 mistrzostw Polski juniorek. Drużyna Marty Czapli chce awansować do kolejnego etapu, jednak nie będzie to łatwe.

Juniorki Truso w bieżącym sezonie spisują się bardzo dobrze. Poprzedni nie był dla nich udany, zarówno w rozgrywkach w swojej kategorii wiekowej jak i w II lidze. Widać postęp w grze młodych zawodniczek, elblążanki z powodzeniem walczą w II lidze, na sześć rozegranych meczów wygrały pięć i są wiceliderem w tabeli. W rozgrywkach juniorskich nie miały zbyt wielu przeciwników, bowiem w naszym województwie są zaledwie trzy zespoły. Podopieczne Marty Czapli ograły Giżycko oraz Ostródę i bez problemów dostały się do 1/16 mistrzostw Polski. Na tym etapie łatwo już nie będzie. Rywalem elblążanek będą zespoły bardziej doświadczone, których przedstawicielki grają nawet w rozgrywkach I-ligowych.

- 1/16 Mistrzostw Polski to dla nas kolejne wyzwanie w tym udanym jak do tej pory sezonie - powiedziała trenerka Truso. - Dziewczyny świetnie prezentowały się w II lidze, wygrały dwa turnieje towarzyskie, zdobyły Puchar Wojewódzki oraz mistrzostwo województwa juniorek. W Kwidzynie czeka nas nie łatwe zadanie, Bukowsko-Dopiewski KPR, KPR ROKiS Radzymin i MTS Kwidzyn posiadają w swoich szeregach zawodniczki, które grały w tym sezonie nie tylko w rozgrywkach juniorskich ale i pierwszoligowych. Jedziemy do Kwidzyna rozegrać trzy dobre mecze i powalczyć o awans do dalszej fazy rozgrywek. Jesteśmy zespołem, który na pewno zdobył już więcej doświadczenia niż w ubiegłych latach. Dziewczyny bardzo dobrze przepracowały ostatnie dwa tygodnie. Udało się rozegrać dwa springi z zespołem z Gdyni. Przystępujemy do turnieju w pełnym składzie. Znaczna większość zespołu to jeszcze juniorki młodsze, ale dziewczyny stworzyły w tym sezonie świetny kolektyw, bardzo dobrze ze sobą funkcjonują, zapowiadamy walkę do ostatniej sekundy. Trzymajcie za nas kciuki - dodała Marta Czapla.

Turniej w Kwidzynie będzie trwał od piątku do niedzieli. Pierwszego dnia nasze zawodniczki o godz. 17:30 zmierzą się z Bukowsko-Dopiewski KPR, w sobotę o 14 ich przeciwnikiem będzie KPR ROKiS Radzymin, a ostatniego dnia o godz. 11:30 zmierzą się z gospodarzem turnieju. Do 1/8 mistrzostw Polski awansują dwa najlepsze zespoły.