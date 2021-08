Kacper Lewalski z awansem do półfinału

Kacper Lewalski wygrał swój bieg eliminacyjny na 800 metrów na mistrzostwach świata U20 w lekkiej atletyce. Tym samym zawodnik MKS truso awansował do sobotnich półfinałów w tej konkurencji.

W Nairobi (Kenia) odbywają się lekkoatletyczne mistrzostwa świata U20. Jednym z reprezentantów Polski jest zawodnik MKS Truso Elbląg - Kacper Lewalski, który startuje na 800 metrów.

Dziś (19 sierpnia) odbyły się biegi eliminacyjne. Elblążanin wygrał swój bieg z czasem 1:48.84 min. i awansował do sobotnich półfinałów. W czasie biegów eliminacyjnych czasy nie są najważniejsze, liczy się awans do półfinału. Mimo to warto zwrócić uwagę, że drugi na mecie Kanadyjczyk Abdullahi Hassan uzyskał czas 1,49,09 minuty. Kacper Lewalski uzyskał szósty czas, wśród wszystkich zawodników startujących w eliminacjach na 800 metrów. Najszybciej na tym etapie pobiegł Kenijczyk Emmanuel Wanyonyi, który dystans pokonał w czasie 1:46.51 minuty.

Drugi z Polaków, który został zgłoszony na mistrzostwa - Krzysztof Różnicki nie wystartował z powodu kontuzji. Półfinały biegu na 800 metrów odbędą się w sobotę, 21 sierpnia).