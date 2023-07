Kajakarze daleko...

Nie do końca udały się elblążanom mistrzostwa świata juniorów i młodzieżowców w kajakarstwie. Elblążanie nie liczyli się w walce o medale.

Ostatnie dni elbląscy reprezentanci Polski w kajakarstwie spędzili na mistrzostwach świata juniorów i młodzieżowców, które odbywały się we włoskim Auronzo. Elblążanie nie odegrali pierwszoplanowych ról.

Najbliżej medalu był kanadyjkarz Patryk Stasiełowicz z Korony Elbląg. W mikście z Amelią Marcinkowską zajął czwarte miejsce na dystansie 5000 metrów juniorów. Polska osada dystans pokonała w czasie 28,00,62 minuty, tracąc do pierwszego miejsca 56,38 sekund. W biegu jedynek na 5000 metrów był piąty z czasem 28,49,87 minut tracąc do zwycięzcy 1,30,45 minuty.

Juniorka Julia Kot zajęła drugie miejsce w finale B w kajakowej jedynce na 1000 metrów. W finałowym biegu uzyskała czas 4,13,88 minut tracąc do pierwszego miejsca 3,15 sekundy. Ostatecznie została sklasyfikowana na 11. miejscu. W biegu eliminacyjnym elblążanka była trzecia (4,19,75 minuty), w półfinale czwarta (4,14,07 minuty.) W biegu jedynek na 5000 metrów nie została sklasyfikowana.

Ogromnego pecha miał młodzieżowiec Przemysław Rojek. “W tym roku to jakieś fatum. Czuję się doskonale, wszystko przebiegało profesjonalnie - włącznie ze startem. Niestety po 200 m złapałem na ster.... patyk. Limit pecha się wyczerpał. Trzymajcie kciuki za MOJĄ sztafetę i resztę sezonu. Jeszcze udowodnię....“ - napisał elblążanin po nieudanym półfinale jedynek na 1000 metrów. W biegu eliminacyjnym elblążanin był trzeci (3:45.45 minuty), pechowy półfinał zakończył na ostatnim miejscu (4:08.50 minuty). Na pocieszenie pozostało zwycięstwo w finale C (3,44,29 minuty), co przełożyło się na 19 miejsce na mistrzostwach.

W sztafecie wraz z Weroniką Marczewską zajął siódme miejsce na 5000 metrów (23,34,35 minuty) tracąc do zwycięzców 1,36,34 minuty.

Polska młodzieżowa czwórka na 500 metrów w składzie z Igorem Komorowskim uplasowała się na szóstym miejscu w finale B (1:26.94 minuty) ze stratą 1,57 sekundy do zwycięzców. Efekt: 15. miejsce na mistrzostwach. W biegu eliminacyjnym Polacy zajęli drugie miejsce, w półfinale uplasowali się na piątej pozycji.