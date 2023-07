Kajakarze przed mistrzostwami Europy

W czwartek (27 lipca) w portugalskim Montemor-o-Velho rozpoczną się mistrzostwa Europy juniorów i młodzieżowców w kajakarstwie. W reprezentacji Polski zobaczymy troje zawodników Silvant Kajak Elbląg.

To już kolejny międzynarodowy sprawdzian elbląskich kajakarzy po mistrzostwach świata we włoskim Auronzo. Startu we Włoszech kajakarze z Elbląga nie mogą uznać za udany – plasowali się na odległych pozycjach. Trener reprezentacji Polski zdecydował się na roszady w składach poszczególnych osad.

Przemysław Rojek będzie rywalizował w dwóch konkurencjach. Udział w mistrzostwach rozpocznie od eliminacji jedynek na 1000 metrów (27 lipca, godz. 10:03). Zwycięzca bezpośrednio awansuje do finału A, pozostali rywalizować będą w półfinałach. Elblążanin powalczy Estończykiem, Węgrem, Portugalczykiem, Litwinem i Duńczykiem. Po południu Polak powalczy w czwórce (wraz z Wojciechem Pilarzem, Jarosławem Kajdankiem i Marcinem Nowackim) na 500 metrów. Start biegu eliminacyjnego zaplanowano 16:55 w czwartek 27 lipca) Trzy pierwsze osady awansują do ścisłego finału, osady z miejsc 4 – 7 (plus jedna z najlepszym czasem we wszystkich eliminacjach z ósmego miejsca)powalczą w półfinale

Igor Komorowski wraz z Mikołajem Walulikiem wystartują w dwójce na 500 metrów w rywalizacji młodzieżowców. Pierwszy start polskiej osady zaplanowano na czwartek (27 lipca)na 15:45. Trzy pierwsze osady awansują do ścisłego finału, cztery następne (plus jedna z najlepszym czasem we wszystkich eliminacjach z ósmego miejsca) powalczy w półfinale Polacy w pierwszym biegu ścigać się będą z Holendrami, Bułgarami, Czechami, Portugalczykami, Duńczykami, Brytyjczykami, Szwajcarami, Izraelczykami.

Juniorka Julia Kot znalazła się w czwórce (z Dominiką Zimnoch, Zofią Więcławską oraz Aleksandrą Szeligą) na 500 metrów. Pierwszy bieg z udziałem Polek zaplanowano na czwartek o godzinie 17:05. Trzy pierwsze osady awansują do ścisłego finału, reszta swoich szans poszuka w półfinale. W tym biegu zaplanowano start pięciu osad (Polska, Hiszpania, Węgry, Włochy, Wielka Brytania).

– Przyznam, że osady, w których płynąć będą chłopaki wyglądały imponująco. Pozostaje nam czekać na starty naszych zawodników i trzymać kciuki za dobre wyniki. – podsumował Wojciech Załuski dla strony internetowej UKS Silvant Kajak.

Mistrzostwa potrwają do 30 lipca.