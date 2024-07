Kibicuj naszym na Bulwarze

Siatkarki Joanna Wołosz i Ola Szczygłowska, koszykarz 3x3 Przemek Zamojski, kajakarz Przemek Korsak – to związani z Elblągiem zawodnicy, którzy wystąpią na igrzyskach olimpijskich. Ich zmagania będzie można wspólnie śledzić (i kibicować) na Bulwarze Zygmunta Augusta.

28 lipca (w niedzielę; godz. 13) Joanna Wołosz i Ola Szczygłowska wraz z koleżankami z reprezentacji siatkarek rozpoczną olimpijskie zmagania meczem z Japonkami. Polki w grupie zmierzą się z Kenią (31 lipca; godz. 21) i Brazylią (4 sierpnia; godz. 21). Łatwo nie będzie: Japonki to wicemistrzynie tegorocznej Ligi Narodów, Brazylijki – srebrne medalistki z igrzysk w Tokio i aktualne wicemistrzynie świata.

Polki ostatni raz na igrzyskach olimpijskich zagrały w 2008 r. W Pekinie biało-czerwone zajęła piąte miejsce w grupie. W tym roku reprezentacja trenera Stefano Lavariniego zajęła trzecie miejsce w Lidze Narodów (drugi raz z rzędu). Nasuwa się pytanie: czy Polki będą „czarnym koniem” igrzysk? - Na pewno jest mnóstwo tych zespołów, które naprawdę są wielkim "topem". Wydaje mi się, że teraz sytuacja troszeczkę się zmieniła, że te zespoły muszą nas się obawiać. Bo kiedyś wydaje mi się, że były to dla nich mecze, które muszą się odbyć i były łatwiejsze. A teraz jednak granie z Polską nie jest dla nich tak łatwe i my wtedy szukamy swoich szans, żeby może jakiś mecz wygrać. Na spokojnie. Rośniemy i widać, że idzie to w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas – mówiła Joanna Wołosz w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z RMF FM.

fot. Anna Dembińska

30 lipca rozgrywki rozpoczną koszykarze 3x3 z Przemkiem Zamojskim w składzie. Dla elblążanina będą to już drugie igrzyska: w Tokio 3 lata temu biało-czerwoni zajęli 7. miejsce. Z tamtej reprezentacji w składzie pozostał jedynie Przemek Zamojski oraz trener Piotr Renkiel. W pierwszym meczu Polacy zmierzą się z Francuzami (godz. 22.05), potem kolejno z Amerykanami (31 lipca; godz. 22:35), Litwinami (1 sierpnia; godz. 13:35), Holendrami (2 sierpnia; godz. 10:35) i Łotyszami (4 sierpnia; godz. 18). - - Chcemy awansować do fazy pucharowej, a potem do medalowej. Tam chcemy się znaleźć. Na początek musimy iść spokojnie mecz po meczu. Trzeba kroczyć od wygranej do wygranej, a jak przytrafi się porażka, to trzeba o niej szybko zapomnieć i być gotowym kolejnego dnia – mówił Przemysław Zamojski dla TVN24

Warto, przy okazji przypomnieć, że elblążanin (na co dzień gra w beniaminku II ligi koszykówki 5x5 Energi Basketball Elbląg) jest też chorążym polskiej reprezentacji olimpijskiej.

6 sierpnia będziemy mogli dopingować Przemka Korsaka (Silvant Kajak Elbląg) i Jakuba Stepuna. Polska dwójka rywalizować będzie na 500 metrów. Bieg eliminacyjny rozpocznie się o godzinie 11.30. Polacy brawurowo wywalczyli prawo startu na igrzyskach. Czy pokuszą się o niespodziankę? 9 sierpnia zaplanowano półfinały i finał dwójek na 500 metrów. Trzymamy kciuki, żeby z polskim udziałem.

Siatkówka kobiet:

- 28 lipca godz. 13.00, Polska - Japonia

- 31 lipca godz. 21.00, Polska - Kenia

- 4 sierpnia godz. 21.00, Polska - Brazylia

Koszykówka 3x3:

- 30 lipca godz. 22.05, Polska - Francja

- 31 lipca godz. 22.35, USA - Polska

- 1 sierpnia godz. 13.35, Polska - Litwa

- 2 sierpnia godz. 10.35, Polska - Holandia

- 4 sierpnia godz. 18.00, Polska - Łotwa

Kajakarstwo:

- 6 sierpnia godz. 11.30, K2 na 500 metrów