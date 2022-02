Kickboxerzy w Kwidzynie

Elbląscy kickboxerzy sobotę spędzili na turnieju DFN w Kwidzynie. Po emocjonujących walkach elblążanie wrócili z medalami.

Największy sukces odniósł Adrian Durma. Kickboxer Silvant Kajak Elbląg wywalczył trzy złote medale: w formule Kicklight, Lightcontact w wadze do 79 kg oraz Lightcontact w wadze do 84 kg. Elblążanin został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Jego klubowy kolega Paweł Kłoczewiak przegrał w pierwszej rundzie w formule Lightcontact w wadze do 69 kilogramów. - Zdecydowałem się wystartować dwie kategorie wagowe wyżej niż zazwyczaj. Z jednej strony nie chciało mi się zbijać wagi, z drugiej potrzebowałem dodatkowych wyzwań, czyli walki z cięższymi rywalami. Jestem na początku przygotowań do sezonu i nie jestem nawet w połowie przygotowany jak dotychczas. Jeszcze trochę muszę poprawić. Na turnieju stoczyłem kilka cennych walk. Jedną z nich to starcie z Piotrem Kołakowskim, aktualnym mistrzem Polski w formule Lightcontact w wadze do 84 kg oraz medalistą Pucharu Świata - tak Adrian Durma podsumował start na kwidzyńskich zawodach.

Z dobrej strony pokazali się też kickboxerzy Elbląskiego Klubu Karate. Podopieczni Piotra Lichocińskiego z Kwidzyna wrócili z czterema brązowymi medalami. Michał Jezierski wywalczył brąz w seniorach w wadze do 84 kg, Antoni Urbaniak wśród juniorów w wadze do 74 kg oraz dwóch kadetów starszych: Igor Sławecki (do 63 kg) i Oskar Banasik (do 57 kg). - Wracamy z drobnym niedosytem, ale z dużą ilością wiedzy i pokory. Każdy z naszych zawodników miał świetnych przeciwników - możemy przeczytać na profilu EKK w mediach społecznościowych.

Dwóch zawodników Elbląskiego Klubu Karate Patryk Waszak i Mateusz Kowzan wzięło udział w zawodach „Sobótka z Full Contactem“ w Strzelcach Krajeńskich. Dla obu zawodników był to debiut w formule Full Contact.