Kickboxing. Durma z pasem zawodowców

Zawodnik UKS SILVANT Adrian Durma wystąpił na sobotniej gali kickboxingu Duet Fight Night w Suszu, gdzie w walce wieczoru o pas federacji DFN w formule full contact do 75kg, zmierzył się z miejscowym utytułowanym zawodnikiem Teakwondo Mateuszem Leńskim.

Karta główna składała się z trzynastu pojedynków a wisienką na torcie był pojedynek o pas mistrzowski. Adrian wszedł w pojedynek od samego początku bardzo agresywnie, od początku do końca dominując przeciwnika, nie dając możliwości na rozwinięcie się. Durma wygrał wszystkie pięć rund na punkty zdobywając pas federacji DFN.

- Bardzo faje przeżycie taka gala, nigdy wcześniej nie brałem udziału w takim wydarzeniu i to jeszcze w walce wieczoru. Walczyłem z gospodarzem i musiałem twardo pójść do przodu, żeby złamać przeciwnika. W tym samym czasie w Suszu odbył się ogólnopolski turniej w kickboxingu, w którym miałem brać udział, ale skuszono mnie propozycją walki o pas. Nawet dobrze wyszło, bo poziom tamtego turnieju był bardzo slaby pod względem ilości zawodników jak i poziomu sportowego. Wyglądał jak turniej pierwszego kroku a w moich kategoriach wagowych do 74 i do 79 nie miałbym wartościowych przeciwników. Tu przynajmniej stoczyłem mocną i dobrą walkę, pokazując się z dobrej strony szerszej widowni. W przygotowaniach wspiera mnie firma WAITW dzięki której mogłem się kompleksowo przygotować. Za niecałe trzy tygodnie będę brał udział w mistrzostwach Polski, które będą przepustką do pucharu świata na Węgrzech oraz mistrzostw europy w Turcji - tłumaczy Adrian Durma.