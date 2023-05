Kluby sportowe zacieśniają współpracę

Część elbląskich klubów postanowiło zewrzeć szeregi i nawiązać bardziej ścisłą współpracę. Dotyczyć ma ona szkolenia młodzieży klubowej i wzajemnego wspierania się podczas zawodów sportowych i kwestii administracyjnych.

Porozumienie podpisali: Silvant Kajak, Truso, Basketball, Olimpia, Korona, Orlik oraz Olimpia Zapasy. Dotyczy ono “organizacji wspólnych zajęć i treningów; wymianę myśli i doświadczeń trenerskich; organizacji wspólnych zawodów, imprez o charakterze sportowym, eventów; udział w zawodach, meczach organizowanych w ramach swoich związków sportowych w celu wzajemnego wspierania się, podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych i zdrowotnych naszych wychowanków oraz wspieranie się w przypadku ewentualnych trudności natury administracyjnej i innych“ - czytamy w porozumieniu.

- Chcemy dać wyraz solidarności między naszymi klubami, bo wiemy, że można podejmować więcej lepszych działań. To wszystko jest skierowane do naszej młodzieży i mieszkańców naszego miasta - mówił Wojciech Załuski, prezes Silvant kajak Elbląg. - Mamy nadzieję, że nasza współpraca sprawi, że nasze dyscypliny staną się bardziej atrakcyjne i będzie o nas głośno. Do współpracy zapraszamy też pozostałe kluby z Elbląga.

- Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał naszej młodzieży i dzieci. Jeżeli któryś z zawodników np. piłki nożnej będzie miał predyspozycje i chęci zmiany dyscypliny np. na siatkówkę, to będzie miał taką możliwość. To funkcjonuje już na poziomie szkoły sportowej. Chcemy to rozszerzyć i wyjść z taką możliwością na poziom klubowy. Dzięki porozumieniu rodzice naszych elbląskich zawodniczek i zawodników nie będą musieli się martwić o przyszłość - dodał Wojciech Samulewski, prezes MKS Truso. - Dla mnie jako trenera jest to ważne, bo dzieci, niestety jest coraz mniej. Chcemy w 100 procentach wykorzystać ich potencjał.

- Ta współpraca powinna być bardziej ścisła. Organizowaliśmy m. in. już spływy kajakowe organizowane dla piłkarek ręcznych z Truso, dla judoków. Chcemy, aby tego typu współpraca była na wyższym poziomie - dodał Mirosław Kreczman, prezes Korony Elbląg.

- Chcielibyśmy ten potencjał kibicowski związany z naszymi klubami wspólnie wykorzystać. Aby dopingować elbląskich zawodników w różnych dyscyplinach. Do takiej sytuacji doszło np podczas niedawnego barażowego turnieju koszykówki. Po meczu piłki nożnej kibice poszli dopingować naszych koszykarzy - Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg przedstawił kolejny punkt porozumienia.

Współpraca dotyczy głównie kwestii szkoleniowych i wzajemnego wsparcia. Kluby zachowują swoją tożsamość oraz odrębność organizacyjną. A wsparcie elbląskim zawodnikom przyda się zawsze, bez względu na to jaki klub i jaką dyscyplinę reprezentują.