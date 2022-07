Kolejne wakacyjne atrakcje z MOSiR

Rozpoczynamy kolejny tydzień Wakacji z MOSiR-em. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z naszymi propozycjami na najbliższe dni. Udział we wszystkich wakacyjnych imprezach jest bezpłatny.

Popołudniowa wycieczka rowerowa (wtorek, 19 lipca)

Kolejna, popołudniowa wycieczka rowerowa przed nami. Tym razem wyruszymy z pętli na ulicy Ogólnej i odwiedzimy dolinę rzeki Kamienica. Aby wziąć udział w wyprawie, wystarczy zjawić się o godzinie 17:00 na zbiórce i być przygotowanym na czekające przygody. Na zakończenie dla uczestników przewidziana jest chłodna niespodzianka, ufundowana przez Gminę Elbląg.

Streetball – turniej koszykówki 3x3 (środa, 20 lipca)

Impreza, która zawsze cieszy się dużą popularnością i gwarantuje mnóstwo sportowych emocji. Już w środę spotkamy się na torze „Kalbar” i rozegramy koszykarski turniej trzyosobowych zespołów. Zapisy rozpoczną się w dniu imprezy o godzinie 16:30 w biurze zawodów.

Rowerem na orientację (niedziela, 24 lipca)

Tydzień zwieńczymy w bardzo interesujący i niekonwencjonalny sposób, wsiadając na rower i ruszając w podróż na orientację. Startujemy wspólnie o 11:00 z Bramy Targowej i przy pomocy mapy odwiedzamy obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Tor „Kalbar” (poniedziałek-niedziela)

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9:00 do 21:00.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku „Helena” (poniedziałek-piątek)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 15:00, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku HELENA. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś Elbląg (poniedziałek, środa, piątek)

Trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek) o 18:30 grupa Team Karaś Elbląg towarzyszy nam podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Zajęcia na rolkach z Wikingami (czwartek, 14 lipca)

Wspólnie z UKS Wikingowie przeprowadzamy cykl wakacyjnych zajęć na torze „Kalbar”. Nauczycie się tam między innymi jazdy na rolkach oraz podstaw gry w hokeja. Spotkania będą odbywały się w czwartki o godzinie 17:00.