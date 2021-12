 Komunikat dotyczący funkcjonowania obiektów sportowych MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu w trosce o klientów informuje, że w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 roku (Dz. U. poz. 2311), zmianie uległy zasady funkcjonowania w części obiektów sportowych MOSiR.

Zgodnie z nowymi wytycznymi baseny i inne zadaszone obiekty sportowe udostępnia się liczbie osób nie większej niż 30% ich maksymalnego obłożenia. W przypadku publiczności ilość osób nie może przekraczać 30% całkowitej liczby miejsc na widowni. Dotyczy to Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, Krytej Pływalni oraz Krytego Lodowiska Helena.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz. U. poz. 2311), dodano par. 26a o następującej treści:

„Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w obiektach nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”

Weryfikacja zaświadczeń jest bezpieczna i będzie realizowana za pomocą oficjalnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia: Skaner Certyfikatów COVID. Aplikacja ta nie przechowuje i nie zapisuje danych. Ma jedynie na celu potwierdzenie ważności certyfikatów w danym momencie. Klient, żeby mieć pewność, że skorzysta z obiektu, powinien dobrowolnie okazać zaświadczenie z kodem QR w dowolnej wersji (z aplikacji mObywatel lub mojeIKP, wydruk, zdjęcie zaświadczenia w telefonie). Osoby, które nie okażą do weryfikacji zaświadczenia będą traktowane jak osoby, które nie są zaszczepione i będą mogły skorzystać z obiektu w przypadku nie przekroczenia limitu. W przypadku osiągnięcia limitu osób niezaszczepionych, z obiektów sportowych będą mogły skorzystać jedynie osoby po okazaniu ważnego zaświadczenia. Natomiast osoby, które nie okażą zaświadczenia będą musiały zaczekać.

Oprócz weryfikacji zaświadczeń w obiektach zamkniętych nadal obowiązują następujące zasady: zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki, zachowanie dystansu min. 1,5 m, dezynfekcja rąk po wejściu do obiektu i przed jego opuszczeniem. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów.

Prosimy również o wyrozumiałość dla pracowników MOSiR, których obowiązkiem jest weryfikacja zaświadczeń i stosowanie się do narzuconych rozporządzeniem Rady Ministrów zasad. Nie wynika to z naszych złych intencji, a jest spowodowane koniecznością dostosowania się do obowiązujących przepisów.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

---komunikat --