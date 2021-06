Koszykarki na siódmym miejscu w kraju

Dzięki sobotniej wygranej nad zespołem z Wisły koszykarki MKS Truso zdobyły siódme miejsce mistrzostw Polski do lat 15. Elblążanki wygrały 90:66.

Już sam awans do finałowego turnieju mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej był dużym osiągnięciem elblążanek. Podczas turnieju w Gdańsku grały niestety nieskutecznie i często popełniały straty, co skrzętnie wykorzystywały rywalki. Po trzech przegranych w grupie koszykarki Truso odzyskały swój rytm gry w meczu o 7. miejsce, pokonując ISWJ Wisłę. Skuteczność odzyskała Katarzyna Mital, która zdobyła 25 pkt.. 16 "oczek" dołożyła Kinga Maj, a 17 Rozalia Sznajder (we dwie były najrówniej grającymi elblążankami podczas turnieju). Do najlepszych strzelczyń w tym meczu należała także Victoria Rocka, która zdobyła 14 punktów. Elblążanki trafiły aż 8 razy za trzy.

Podopieczne Magdaleny i Wiktorii Kołackich wracają więc do Elbląga z siódmym miejscem mistrzostw Polski.

MKS Truso Elbląg - ISWJ Wisła 90:66

MKS Truso: Karolina Ziółkowska 6, Katarzyna Mital 25, Maja Majkowska, Kornelia Częścik, Kinga Maj 16, Wiktoria Nowicka 2, Julia Zalewska, Maja Pszczółkowska 8, Rozalia Sznajder 17, Victoria Rocka 14, Maja Ćwiklińska, Anna Zyzek 2.