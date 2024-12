Koszykarze po pierwszej rundzie

W 15 meczach oddali dokładnie 1062 rzuty z gry, 432 z nich skończyły się zdobyciem punktów. Do tego osobiste – 208 celnych na 307 prób i mamy 1193 punkty zdobyte przez koszykarzy Elbasketu w pierwszej części sezonu. Przyglądamy się liczbom elbląskiego beniaminka II ligi.

- Jesteśmy w połowie stawki. Parę meczów wygraliśmy, z czego się bardzo cieszę. To jest zupełnie inne granie niż w III lidze – mówił Arkadiusz Majewski, trener Basketballu Elbląg po sobotnim (21 grudnia) meczu z Akademią Gortata Gdańsk.

- Wiedzieliśmy, że początek sezonu będzie ciężko, bo przeskok z III do II ligi jest jednak duży - dodał Piotr Prokurat, kapitan drużyny. - Jest „mocniejsze” granie. Kilka meczów nam uciekło, dał o sobie znać brak doświadczenia i błędy w końcówkach. I mamy taki bilan, jaki mamy.

Sobotni mecz z Akademią Gortata zakończył pierwszą rundę II ligi. Elbląski beniaminek po 15 meczach jest dziewiąty z 7 zwycięstwami. W Elblągu elblążanie wygrali 6 razy, zanotowali 2 porażki; na wyjeździe ze zwycięstwa cieszyli się raz, sześć razy schodzili z parkietu pokonani. Celem drużyny jest minimum ósma pozycja na koniec sezonu zasadniczego, co pozwoli zakwalifikować się do fazy play off.

Elbasket jest beniaminkiem II ligi i musiał się tej ligi nauczyć. - Największe doświadczenie mam ja i Przemek [Zamojski – przyp. SM], reszta chłopaków musi się tej ligi uczyć – mówi Mateusz Stawiak. - Mogło być lepiej, były wpadki, czasem byliśmy blisko sprawienia niespodzianki, ale jeszcze czegoś nam brakuje. Ogólnie runda na plus.

Cichym bohaterem drużyny jest Piotr Prokurat. Nie opuścił żadnego spotkania. Średnio 29,30 min. w meczu, 8,1 pkt. A w meczu się nie oszczędza, co najmniej kilka razy był bardzo boleśnie faulowany.

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Kto zdobywał punkty?

Najbardziej skutecznym zawodnikiem jest Przemysław Zamojski, który opuścił tylko mecz we Włocławku. A to było historyczne spotkanie – elblążanie pierwszy raz wygrali na wyjeździe. Tego, że olimpijczyk z Paryża i Tokio będzie liderem drużyny, można się było spodziewać. Ale warto zwrócić uwagę, że 38-latek nie zamierza siedzieć na ławce rezerwowych. Na parkiecie spędzał średnio 37,14 min. na mecz. W sześciu spotkaniach nie usiadł na ławce ani na moment.

W spotkaniu z BSA AMW Arką Gdynia na parkiecie przebywał 44,24 min (była dogrywka), co oznacza, że nie było go na parkiecie tylko 36 sekund na 45 minut gry. Elblążanin jest drugim koszykarzem we wszystkich grupach II ligi pod względem średniego czasu spędzonego na parkiecie. Pierwszy jest Nikodem Biliński z AZS URad HydroTruck Radom ze średnią 38,34 min.

Przemek Zamojski średnio na mecz zdobywał 18,1 pkt na mecz, co daje mu 21. miejsce w klasyfikacji koszykarzy wszystkich grup II ligi.

Warto też wyróżnić Dominika Pawlaka, który również nie opuścił ani jednego meczu. Średnio na parkiecie przebywał 18,52 min., podczas których średnio zdobywał 11,7 pkt. Ale... warto zwrócić uwagę na jego skuteczność. Dominik Pawlak trafiał do kosza najbardziej efektywnie z całej drużyny – 57,4 proc. jego rzutów z gry było celnych. Jest to 29. rezultat spośród wszystkich koszykarzy grających w II lidze.

W rzutach osobistych najbardziej skuteczny był Przemek Zamojski – 77,4 proc. (44. miejsce w II lidze), „za dwa” najlepiej trafiał Dominik Pawlak – 57,8 proc. (101. miejsce w II lidze), „trójki” najskuteczniej rzucał Mateusz Stawiak – 37,7 proc. (35. miejsce w II lidze).

Nie tylko punkty

Nie byłoby zdobyczy punktowej, gdyby nie pozostałe elementy gry. Najlepszym „zbieraczem” piłek jest Kacper Jastrzębski ze średnią 8,9 zbiórki na mecz (28. miejsce w II lidze); elblążanin także najskuteczniej zbierał piłki w ataku - średnio 3,2 na mecz (22. miejsce w lidze). W obronie pod tablicami rządził Przemek Zamojski, który zebrał średnio 7,2 piłki na mecz (12. miejsce w II lidze).

Najlepszym asystentem w Elblągu jest Piotr Prokurat ze średnią 5,4 na mecz (25. miejsce w II lidze). Ten zawodnik ma też na koncie największą średnią liczbę strat – 4,13 na mecz (8. miejsce w II lidze). Przemek Zamojski ma na koncie największą w elbląskiej drużynie średnią liczbę przechwytów – 2,43 (19. miejsce w II lidze). Najlepszym blokującym elblążaninem jest Paweł Budziński ze średnią 0,71 na mecz (77. miejsce w II lidze).

Problemem elblążan były mecze wyjazdowe. W pierwszej części sezonu Elbasket poza Elblągiem wygrał tylko raz – w grudniu we Włocławku pokonał miejscowe Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak doświadczenia – w rundzie rewanżowej powinno być już lepiej.

W 15 meczach elblążanie rzucili 1193 pkt, stracili 1123 – średnio: 79,5:74,9. Ponad połowa ich rzutów „za dwa” (50,6 proc.) znalazła drogę do kosza, „trójek” trafiali raz na cztery próby (27,1 proc.), osobistych – w dwóch przypadkach na trzy piłka (67,8 proc.) lądowała tam, gdzie powinna.

- Chciałbym bardzo podziękować kibicom, którzy przychodzą na nasze mecze. To się liczy, bo gramy i serce zostawiamy właśnie dla nich – mówił Mateusz Stawiak. - Cieszymy się z każdego meczu.

- Jesteśmy pełni optymizmu przed drugą rundą. Z pozycji, którą mamy jesteśmy zadowoleni, a w rundzie rewanżowej powalczymy o play off – dodał Piotr Prokurat.

Tabela II ligi po 15 meczach

1) Sklep Polski MKK Gniezno 28 pkt, +258 pkt.

2) Sokół Międzychód 28 pkt, +226 pkt.

3) Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 pkt., +293 pkt.

4) Boruta Zgierz 26 pkt., +180 pkt.

5) Akademia Gortata Gdańsk 26 pkt., +174 pkt.

6) AZS UMK Toruń 25 pkt., +78 pkt.

7) UG Trefl Sopot 24 pkt., +54 pkt.

8) SMS PZ Kosz Władysławowo 23 pkt., +50 pkt.

9) Basketball Elbląg 22 pkt., +70 pkt.

10) Astoria Bydgoszcz 22 pkt., -51 pkt.

11) GAK Gdynia 21 pkt., - 98 pkt.

12) Basket Kruszwica 20 pkt., - 92 pkt.

13) Basket Gorzów 18 pkt., - 66 pkt.

14) BSA AMW Arka Gdynia 18 pkt., -283 pkt.

15) TKM Włocławek 17 pkt., - 287 pkt.

16) King II Szczecin 15 pkt., -506 pkt.