Kup bilet na siatkarskie emocje

Na początku września fanów siatkówki czekają w Elblągu atrakcje. W Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR dwa razy wystąpią bowiem drużyny, które na co dzień rywalizują ze sobą o mistrzostwo Polski w PlusLidze. Mowa tu oczywiście o Treflu Gdańsk i Indykpolu AZS Olsztyn. Na oba spotkania można już kupić bilety.

Trefl Gdańsk to siatkarska wizytówka Trójmiasta. Jej trenerem jest były kapitan reprezentacji Polski, mistrz świata z 2014 roku - Michał Winiarski. Liderem „gdańskich lwów” jest nie kto inny jak Mariusz Wlazły, którego rola na boisku w zdobyciu mistrzostwa świata przez naszą reprezentację była zdecydowanie największa. Indykpol natomiast to drużyna, składająca się z wielu utalentowanych zawodników, reprezentantów z międzynarodowym doświadczeniem, uczestników Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Starcie tych dwóch zespołów będzie więc okazją, aby obejrzeć siatkówkę na prawdziwie wysokim poziomie. Dla siatkarzy natomiast będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, do którego pozostanie niespełna miesiąc. Pierwszy pojedynek odbędzie się w piątek, 3 września, o godzinie 18, natomiast rewanż rozpocznie się w sobotę, 4 września, o godzinie 12.

W piątek (20 sierpnia) w południe uruchomiona zostanie sprzedaż biletów na oba te wydarzenia. Wejściówki można kupić za pośrednictwem strony operatora. Cena biletu ulgowego to 5 zł (dzieci i młodzież, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści), a normalnego 10 zł na każde spotkanie.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Sponsorem głównym jest WAITW – firma spawalnicza i biuro pracy. Patronat honorowy objął prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.