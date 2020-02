Kup karnet na mecze Startu

Już w najbliższą sobotę (15 lutego) szczypiornistki Startu zagrają pierwszy mecz trzeciej rundy PGNiG Superligi kobiet przed własną publicznością. Na to spotkania będą już obowiązywać nowe karnety, które można nabyć w siedzibie klubu albo wygrać w naszym konkursie.

Zawodniczki Startu III rundę rozgrywek rozpoczęły od dwóch wyjazdowych pojedynków, które zakończyły się ich wygraną. Przed własną publicznością nasze szczypiornistki zawalczą już w najbliższą sobotę (15 lutego) i nie da się ukryć, że czeka je trudne zadanie, bo do Elbląga przyjadą mistrzynie Polski. Dodatkowo smaczku rywalizacji nadaje fakt, że mecz ten będzie transmitowany przez TVP Sport. Od tego spotkania obowiązują nowe karnety, które są ważne na III i IV rundę rozgrywek (7 meczów). Karnety są do nabycia w siedzibie klubu w cenie 70 zł, jednak możesz je wygrać także w naszym konkursie. Kibiców zespołu zachęcamy bo zakupu karnetów, bo cena za pojedyncze wejście jest aż o 8 zł niższa niż przy zakupie biletu przed meczem. Karnety można nabyć w siedzibie klubu od poniedziałku do piątku, przy ul. Grunwaldzkiej 135 w godzinach od 9:00 do 14:00 lub w kasie na godzinę przed meczami. Za pojedyncze wejście na mecz trzeba będzie zapłacić 18 zł. Uczniowie oraz studenci wejdą na halę za symboliczną złotówkę, emeryci i renciści zapłacą 5zł (po okazaniu legitymacji), natomiast bilet ulgowy w cenie 1zł obowiązują dzieci, młodzież szkolną i studentów (po okazaniu legitymacji).

Przypominamy, że dziś (12 lutego) elblążanki zawalczą w Chorzowie o półfinał Pucharu Polski. Liczymy, że elblążanki po raz czwarty w tym sezonie pokonają Ruch.

