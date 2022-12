Magia Mikołajek

Lodowisko Helena opanowały świąteczne przeboje, a na tafli spotkaliśmy rozdającego prezenty Mikołaja. Wszystko to za sprawą Mikołajek na lodzie, które jak co roku wprowadzają nas w świąteczny nastrój i gwarantują wspaniałą zabawę. Zobacz zdjęcia.

Doczekaliśmy się upragnionego dnia, w którym odwiedza nas gość specjalny z dalekiej Laponii. Święty Mikołaj dotarł na Lodowisko Helena, zamienił buty na łyżwy i z workiem pełnym prezentów pojawił się na tafli lodowiska. Ci, którzy wzięli udział we wspólnej zabawie z Mikołajem, mogli liczyć na upominki.

Podczas wydarzenia odbyły się także rozmaite konkursy m.in. znajomości świątecznych piosenek oraz świątecznych tradycji. Chętni brali także udział w wyścigach par oraz pokonywali pachołki slalomem, by zakończyć go uderzeniem krążka za pomocą kija do hokeja. Wszyscy uczestnicy nagradzani byli prezentami.

Całej zabawie towarzyszyły największe świąteczne przeboje oraz klimatyczne oświetlenie, nadające wydarzeniu wyjątkowy nastrój. Odwiedzający lodowisko mogli również wziąć udział w zbiórce dla czworonożnych przyjaciół, prowadzonej przez elbląski oddział OTOZ Animals.

Sponsorem Mikołajek na lodzie był salon z artykułami do wyposażenia wnętrz HOMLA, mieszczący się w Centrum Handlowym Ogrody.