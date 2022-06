Maj w MKS Truso – podsumowanie miesiąca

Ostatnie miesiące roku szkolnego to również intensywny okres w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Truso. Jednocześnie odbywają się rozgrywki i zawody, w niemalże, wszystkich sekcjach tj. koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, judo, MTB, Lekkoatletyki.

Wszystkie drużyny reprezentujące MKS Truso, przejechały kilkaset kilometrów i odwiedziły kilkanaście miast w całej Polsce, by dzielnie rywalizować w ramach swoich dziedzin.

Początek maja to pasmo sukcesów dla koszykarek, które swoim doskonałym przygotowaniem, oraz zaciekłą i ambitną postawą, wywalczyły awans do Finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 15, osiągając tam, doskonałe 6 miejsce na 68 startujących drużyn.

Sekcja koszykarska

Koszykarki reprezentujące klub miały bardzo intensywny okres w maju. Miesiąc rozpoczął się od awansu do Finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 15. Dzięki ciężkiej i długoletniej pracy, zawodniczki osiągnęły bardzo dobre 6 miejsce w kraju! Jednak na tym nie zakończył się sezon startowy i rozpoczęły się rozgrywki w ramach koszykówki 3x3. W pierwszych zawodach, które odbywały się w Krakowie, dziewczyny pokazały najwyższy poziom gry, zdobywając komplet zwycięstw, tym samym wygrywając cały turniej! Następnego dnia, drużyna rywalizowała już we Wrocławiu na Grand Prix we Wrocławiu, gdzie zakończyły rywalizację na III miejscu. Druga drużyna w tym samym czasie, walczyła w Gdyni, ostatecznie zajmując VIII miejsce. Ostatni tydzień maja to kolejne sportowe zmagania w ramach koszykówki 3x3 w Baranowie, gdzie startowały dwa zespoły MKS Truso. Osiągając III miejsce.

Sekcja piłki ręcznej

Sekcja Piłki ręcznej zakończyła swój sezon w kwietniu i głównie skupiła się na treningach do kolejnego sezonu. Jedyny start jaki miał miejsce to III Kaszubski Festiwal Piłki Ręcznej w Baninie, gdzie najmłodsze piłkarki zajęły II miejsce, ulegając jedynie jedną bramką z drużyną gospodarzy.

Wychowanek sekcji piłki ręcznej od przyszłego roku zagra w Superlidze w drużynie Torus Wybrzeże Gdańsk.

Sekcja Judo

Maj to również bardzo intensywny miesiąc dla sekcji Judo, której zawodnicy wzięli udział, aż w trzech turniejach w Gdańsku, Szubinie oraz Pruszczu. Młodzi judocy reprezentujący MKS Truso w zawodach w Gdańsku zdobyli razem 10 medali (2 złote, 5 srebrnych, 3 brązowe) oraz wywalczyli I miejsce w turnieju drużynowym, rywalizując aż z 15 zespołami. W Szubinie odbywały się zawody dla starszych dzieci, gdzie zawodnicy klubu uzyskali 7 medali (2 złote, 3 srebrne, 2 brązowe). Na koniec maja najmłodsza grupa judoków wróciła z dużą liczbą wywalczonych medali, których łącznie było aż 16! (3 złote, 4 srebrne, 9 brązowych).

Sekcja MTB

Sekcja MTB (kolarstwo górskie), rozpoczęła swój sezon startowy w kwietniu. Następne zawody odbywają się w czerwcu, więc maj przebiegał pod znakiem wytężonych przygotowań. Wszystkie treningi sekcji odbywają się w elbląskiej Bażantarni, która jest doskonałym miejscem do ćwiczeń.

Sekcja Siatkarska

W maju pierwszy swój start w sezonie odhaczyły najmłodsze dziewczynki sekcji siatkarskiej, które wzięły udział w zawodach rzucanki siatkarskiej. Dla niektórych zawodniczek były to pierwsze kroki na parkiecie, dzięki którym zdobyły cenne doświadczenie.

Starsze drużyny siatkarek przygotowują się do sezonu plażowego, który rozpocznie się w czerwcu. Treningi odbywają się w idealnie stworzonym do tego miejscu, czyli w Piastowie, dzięki uprzejmości Integracyjnego Klubu Sportowego Atak.

Dwie wychowanki klubu otrzymały powołanie do VNL, czyli Ligii Narodów w piłce siatkowej kobiet, która odbędzie się w USA.

Sekcja Lekkoatletyczna

W maju lekkoatleci rozpoczęli swój sezon zawodami w Olsztynie, gdzie kilkoro z zawodników osiągnęło swoje najlepsze życiowe wyniki.

Zmagania i aktualności z wszystkich sekcji MKS Truso można śledzić w mediach społecznościowych klubu: Facebook, Instagram, TikTok.