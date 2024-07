Marszobiegi na orientację, czyli Aktywnie w Parku Modrzewie

To kolejna świetna propozycja, by spędzić niedzielne popołudnie aktywnie i w gronie rodziny. Mowa o marszobiegach na orientację.

Marszobiegi na orientację cieszą się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców Elbląga. W najbliższą niedzielę, 7 lipca, kolejna czyli czwarta edycja „Aktywnie w Parku Modrzewie”, dzięki której raz w miesiącu, w wyznaczone niedziele, każdy chętny będzie mógł spróbować swoich sił właśnie w tym sporcie.

Za każdym razem organizatorzy przygotowują dla uczestników dwie trasy: łatwą – rodzinna/drużynowa dla początkujących oraz trudną dla zaawansowanych. Przed startem każdy otrzyma mapę parku Modrzewie z naniesionymi punktami kontrolnymi. Zadaniem zawodników jest odnalezienie ich w jak najkrótszym czasie (punkty to stojaki z płóciennymi, biało-pomarańczowymi lampionami) i potwierdzenie tego faktu poprzez przyłożenie karty/chipa do stacji SI (kolejność potwierdzania punktów obowiązkowa zgodnie z trasą na mapie). SI jest to system elektronicznego pomiaru czasu SPORT-IDENT. Przybiegając na metę od razu mamy wydruk wyników: jaki czas uzyskaliśmy, jakie mieliśmy międzyczasy i które miejsce zajmujemy w swojej kategorii wiekowej wśród zawodników, którzy już dobiegli.

Zapisy chętnych będą przyjmowane zawsze w dniu zawodów i na miejscu w Parku Modrzewie – biuro zawodów będzie czynne od godz. 15, a starty zawodników będą się odbywały w godz. 15:30-16:30. Po powrocie na metę na uczestników będzie czekał słodki upominek.

W najbliższą niedzielę (07 lipca) biuro zawodów będzie zlokalizowane przy leżakach w centralnej części Parku. Zapraszamy do udziału w zawodach.

Marszobiegi na orientację to ciekawa propozycja na aktywne spędzenie wolnego czasu. Zachęcamy do systematycznego uczestnictwa w imprezach w parku Modrzewie. Każdy, kto ukończy minimum cztery edycje, otrzyma pamiątkowy medal podczas wielkiego finału. Kolejne zawody zostały zaplanowane na 4 sierpnia oraz 22 września (wielki finał). Jednocześnie w dniu 22 września odbędą się XXV jubileuszowe Otwarte Mistrzostwa Elbląga w Biegu na Orientację

„Aktywnie w Parku Modrzewie” to projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg. Organizatorem zawodów jest Elbląski Klub Orienteeringu EKO Gryf. Więcej na Facebooku Eko Gryf.

Zapraszamy serdecznie. Życzymy miłych wrażeń