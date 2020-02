Marzenia o zawodowej grupie kolarskiej

- Dwa mam marzenia: wskrzesić kolarski wyścig dookoła Warmii i Mazur oraz powstanie warmińsko – mazurskiej zawodowej grupy kolarskiej – mówił Adam Wadecki, prezes Warmińsko - Mazurskiego Związku Kolarskiego na wojewódzkiej gali kolarzy, która odbyła się w Elblągu. Zobacz zdjęcia z gali.

Najciekawszym wydarzeniem dzisiejszej gali Warmińsko - Mazurskiego Związku Kolarskiego, jaka odbyła się w kompleksie Nowa Holandia, była przedsezonowa prezentacja orlikowej grupy kolarskiej Folta Silvant Racing Team. W jej skład wchodzą młodzi kolarze z naszego regionu.

- Czas orlika to trudny okres dla młodego kolarza. Wyszedł już z juniorskiego ścigania, teraz musi rywalizować z doświadczonymi zawodnikami. Staramy się tym młodym zawodnikom w różny sposób pomagać. Ta grupa zdecydowanie promuje Elbląg – mówił Zdzisław Trojga, współtwórca grupy.

W planach są starty w najważniejszych wyścigach kolarskich w Polsce. Sezon rozpoczną od Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Ślężański Mnich" (Sobótka – Dzierżoniów). W planach jest m.in. start w Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich i wyścigi zagraniczne.

- Bardzo zależy nam na dobrym starcie na mistrzostwach Polski. W tym roku zapowiada się bardzo wysoki poziom, ale łatwo skóry nie oddamy – poinformował Adam Wadecki, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego.

Amatorska grupa orlikowa, która funkcjonuje już kilka lat, ma być swoistym przyczynkiem do powstania zawodowej grupy kolarskiej na Warmii i Mazurach – marzenia Adama Wadeckiego. - Do tego potrzebne są pieniądze. Musimy to robić małymi krokami, ale idziemy w dobrym kierunku. Będę dążył, żeby taki projekt na Warmii i Mazurach powstał – zadeklarował prezes wojewódzkiego związku.

Na lutowym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego Adam Wadecki został wybrany prezesem na drugą kadencję.