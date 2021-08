Marzyć znaczy móc

- Dziś Warszawa, jutro Tokio - pisze w mediach społecznościowych Rafał Rocki, jedyny sportowiec z naszego województwa, który zakwalifikował się na paraolimpiadę.

Rafał Rocki jest niepełnosprawnym rugbystą oraz lekkoatletą trenującym w IKS Atak Elbląg. W wieku 23 lat uległ poważnemu wypadkowi. Wykonując salta na poduszce powietrznej skręcił kark, czego konsekwencją była tetraplegia- paraliż czterokończynowy. Przez dwa lata walczył o powrót do względnej sprawności. Pomimo czarnych wizji lekarzy, elblążanin wywalczył swoją drogę powrotną do aktywnego fizycznie życia. Po wypadku zaczął trenować rugby na wózku, a już w 2010 roku zajął ósme miejsce na mistrzostwach świata. W latach na mistrzostwach Europy 2013, 2017 i 2019 zajął kolejno 9, 5. oraz 8. miejsce w tej samej dyscyplinie. W 2019 r. wziął również udział w nowej konkurencji. Na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w rzucie dyskiem zajął szóste miejsce, uzyskując wynik 17,53 m. Z kolei na mistrzostwach Europy w 2021 roku wywalczył czwarte miejsce. Teraz Rafał Rocki rusza na igrzyska paraolimpijskie w Tokio, by jako członek polskiej kadry wystąpić w rzucie dyskiem. Już 29 sierpnia powalczy o tytuł mistrza. Start zaplanowano na godzinę 10.20. - Od zawsze marzyłem, żeby pojechać na igrzyska i cieszę się, że spełniam to marzenie. Teraz czas na walkę o medal - mówi Rafał Rocki dla strony paralympic.org.pl.

Prócz elblążanina, nasz kraj będzie reprezentować 89 uczestników, w tym 33 kobiety. W trwających od 24 sierpnia do 5 września zawodach, udział weźmie 34 paralekkoatletów, 12 paratenisistów stołowych, 9 parapływaków i 7 parakolarzy. W kategorii paraszermierki oraz podnoszenia ciężarów wystąpi po sześciu uczestników, w parakajakarstwie- czworo. Pozostałe dyscypliny to parastrzelectwo, parałucznictwo, parawioślarstwo, tenis na wózkach oraz badminton. W tej ostatniej kategorii znajduje się tylko jeden Polak, który równocześnie przewodzi polskiej reprezentacji- Bartłomiej Mróz.

Na poprzednich igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro, Polska reprezentacja zdobyła 39 medali, zajmując dziesiąte miejsce w klasyfikacji medalowej.