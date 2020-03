Mecz Olimpii ze Stalą Stalowa Wola przełożony (aktualizacja)

PZPN: grać bez kibiców. Kluby II ligi: zawiesić rozgrywki, sezon możemy skończyć nawet w czerwcu. Stowarzyszenie Druga Liga Piłkarska wysłało do PZPN wyniki ankiety i prośbę o zawieszenie rozgrywek. W związku z tym PZPN przełożył najbliższą kolejkę I i II ligi.

Wczoraj (12 marca) zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję, że mecze II ligi będą rozgrywane bez udziału publiczności. Taka decyzja nie do końca spotkała się z poparciem samych zainteresowanych. Niejako w odpowiedzi stowarzyszenie Druga Liga Piłkarska rozesłało do klubów z II ligi ankietę tylko z jednym pytaniem: Czy chcemy prowadzenia dalszych rozgrywek w takiej sytuacji? Za graniem opowiedzieli się: Widzew Łódź, Górnik Polkowice, Stal Stalowa Wola i Skra Częstochowa. Lech Poznań ma wysłać odpowiedź dziś (13 marca). Reszta klubów (w tym Olimpia Elbląg) chce zawieszenia rozgrywek. Reasumując: 4 głosy za, 13 przeciw, 1 nie głosował. Pismo z prośbą o zawieszenie rozgrywek zostało skierowane do PZPN-u, teraz działacze czekają na decyzję związku.

- Po spotkaniu w PZPN, na którym byliśmy, kluby zaczęły dzwonić i prosić o przełożenie meczów ze względu na sytuację. Chcielibyśmy zawieszenia rozgrywek do czasu ustabilizowania się sytuacji, na 2-3 tygodnie. Sezon możemy dograć do końca nawet w czerwcu. Dziś wysłaliśmy wyniki ankiety do PZPN-uu, który prowadzi rozgrywki II ligi i czekamy na odpowiedź – wyjaśniał Paweł Guminiak, prezes stowarzyszenia Druga Liga Piłkarska.

Zgodnie z terminarzem żółto-biało-niebiescy w sobotę (14 marca) powinni zagrać w Stalowej Woli z tamtejszą Stalą. Piłkarze elbląskiego klubu obecnie są w drodze na Podkarpacie. W klubie mają jednak nadzieję, że do meczu nie dojdzie. - Nie chcemy narażać życia i zdrowia naszych zawodników – mówi Paweł Guminiak.

Ligowi rywale Olimpii - piłkarze Legionovii Legionowo - odmówili wyjazdu na mecz z Górnikiem Polkowice.

W Polsce zawieszono rozgrywki m.in. Supeligi piłkarek ręcznych, koszykarskiej Energii Basket Ligi, siatkarskiej PlusLigi.

Aktualizacja z godz. 12.45. Zarząd PZPN w trosce o zdrowie piłkarzy przełożył 23 kolejkę I i II ligi piłki nożnej. Mecze zostaną rozegrane "w najbliższym możliwym terminie" - możemy przeczytać na stronie laczynaspilka.pl. Jednocześnie zarząd zwrócił się z prośbą do spółki Ekstraklasa, która prowadzi rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy z prośbą o o przeanalizowanie aktualnej sytuacji i podjęcie stosownych decyzji w zakresie rozgrywek prowadzonych przez spółkę