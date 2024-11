Medale sambistów i judoczek na Mistrzostwach Polski

Trzy złote i dwa brązowe – to dorobek zawodników Fighter Sambo Elbląg na Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Warszawie. Dwa złote medale dołożyły elbląskie judoczki.

W ostatni weekend w Warszawie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski w sambo. Elbląscy sambiści walczyli w formule sambo combat. Ze stolicy wrócili z pięcioma medalami. Julian Rynkowski obronił Mistrzostwo Polski w wadze do 78 kilogramów. Drugi medal seniorów wywalczył Paweł Mazurek w wadze do 98 kilogramów.

Juniorzy (w kategorii wiekowej 16 – 18 lat) zdobyli trzy medale. Na najwyższym stopniu podium stanął Ivan Vovk w wadze do 79 kilogramów. Brązowe medale wywalczyli Tymon Sokołowski (waga do 79 kg) i Michał Wawer (waga do 88 kg). Trenerem elblążan był Vladimir Pashits.

W turnieju wystąpili też Zuzanna Sielska z Tomity Elbląg oraz Martyna Derdowska z Truso Elbląg. Judoczka Tomity wygrała rywalizację w sambo sportowym w wadze do 54 kilogramów (kat. wiekowa 14 – 16 lat), jej koleżanka z Truso triumfowała w sambo sportowym w wadze do 59 kg ( kat. wiekowa 14 – 16 lat).