Męski szczypiorniak znika z Elbląga

W miniony weekend szczypiorniści KPR Elbląg mieli zagrać pierwszy mecz sezonu przed własną publicznością. Niestety zespół nie przystąpił do I-ligowych rozgrywek i tym samym męska piłka ręczna na poziomie seniorskim zakończyła swój byt w Elblągu.

Klub Piłki Ręcznej pod obecną nazwą funkcjonował zaledwie dwa lata. Wcześniej kibice dopingowali Meble Wójcik Elbląg, który przez dwa sezony występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nieco starsi fani piłki ręcznej wspierali Techtrans Darad, a obecnie trenująca młodzież nie będzie miała już okazji podpatrywać swoich starczych kolegów na elbląskim parkiecie.

Zarząd klubu zwlekał z podjęciem ostatecznej decyzji o wycofaniu zespołu z I-ligowych rozgrywek, bo wierzono, że uda się spiąć budżet. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna, wciąż rosnące ceny usług i towarów zmusiły zespół do zakończenia działalności.

- Wszyscy doskonale wiemy, jaką obecnie mamy sytuację gospodarczą i nawet transze, które przelewał nam urząd, były niewystarczające - mówi Maciej Serafin, prezes KPR. - Z informacji, które do nas docierały, wsparcie na kolejny rok byłoby na tym samym poziomie albo niższe. To w żaden sposób nie umożliwiłoby rozegrania sezonu. Sponsorzy również się wycofywali. Szukaliśmy nowych, zrobiliśmy co mogliśmy, byliśmy praktycznie wszędzie, niestety w naszym mieście ciężko jest pozyskać większe pieniądze. Jako seniorski KPR przestajemy istnieć, jednak nadal będzie działać stowarzyszenie, które szkoli dzieci i młodzież. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Bardzo nam przykro, że to się tak skończyło, ale postąpiliśmy realnie, bo nie chcieliśmy przystępować do rozgrywek za wszelka cenę. Cieszę się, że zawodnicy, którzy zdecydowali się kontynuować swoje kariery, znaleźli inne kluby. Dziękujemy dotychczasowym sponsorom za wieloletnie wsparcie - dodał prezes KPR Elbląg.

Gdzie trafili elbląscy szczypiorniści? Kamil Karczewski do Juranda Ciechanów, Mateusz Peret oraz Kacper Sparzak grają w GKS Żukowie, Mateusz Plak, Dominik Latarski, Norman Robak i Mikołaj Sowiński w Morągu, Adam Załuski w Jezioraku Iława, Patryk Plak w AZS Fahrenheit Gdańsk, a Jakub Bartkowski w Samborze Tczew.