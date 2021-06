Metrotest mistrzem ligi piłkarskiej MOSiR

Mimo, że sezon w Piłkarskiej Lidze Amatorów HYBROBUD jeszcze trwa, to już poznaliśmy najważniejsze rozstrzygnięcie. Mistrzem została ekipa Metrotestu, która po raz kolejny sięgnęła po ten laur. Zawodnicy w niebieskich koszulkach pozostawili za sobą najgroźniejszych rywali: PUB Sąsiedzi oraz IWO SKRAW Team.

Te emocjonujące rozgrywki od lat cieszą się popularnością wśród mieszkańców, którzy cyklicznie zgłaszają swoje zespoły do udziału w walce o tytuł najlepszej amatorskiej drużyny w mieście. W edycji 2020/21 wystartowało 11 składów, które rywalizowały w klasycznym systemie ligowym. Dla uatrakcyjnienia rozgrywek uczestnicy mieli jeszcze zagrać kolejne spotkania po sezonie zasadniczym. Jednak sytuacja pandemiczna wpłynęła na zmiany w systemie i rozstrzygnięcie nastąpiło po dwóch rundach.

W wiosennych spotkaniach Metrotest nie miał sobie równych, wygrywając dotychczas wszystkie starcia. To pozwoliło tej ekipie wyprzedzić w tabeli PUB Sąsiedzi i usadowić się na pierwszej pozycji. Drużyna wygodnie rozsiadła się w fotelu lidera i skorzystała z korzystnej sytuacji. Metrotest ograł EL Skład 5:2, natomiast PUB przegrał z PBG Jankowiak 2:3. W efekcie na dwie kolejki przed zakończeniem lider miał 8 punktów przewagi nad obrońcą trofeum. Gra toczy się jeszcze o wicemistrzostwo. W niej najlepszą pozycję do ataku ma IWO SKRAW Team, który zajmuje w tabeli drugą pozycję, wraz z ekipą Sąsiadów. Oba zespoły zdobyły w lidze 34 punkty jednak to PUB rozegrał więcej pojedynków. Emocje w końcówce rywalizacji będą zatem ogromne. Wręczenie medali i pucharów dla trzech najlepszych ekip odbędzie się 20 czerwca na Placu Jagiellończyka podczas XII Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka. Terminarz, tabela i szczegóły rozgrywek dostępne są na stronie mosir.elblag.eu. Sponsorem Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów PELA jest firma HYDROBUD.