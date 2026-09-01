Michał Kamiński z UKS „Szóstka" w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy

Przed młodym zawodnikiem UKS „Szóstka" Elbląg najważniejszy start w dotychczasowej karierze! Michał Kamiński został powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w jeździe figurowej na rolkach, które odbędą się w dniach 1–5 września w Ponte di Legno we Włoszech.

To dla Michała wyjątkowy moment – będzie to jego pierwszy start na arenie międzynarodowej. Zawodnik wystąpi w kategorii Cadet Men, rywalizując z najlepszymi młodymi zawodnikami z Europy. Michał rozpocznie rywalizację 3 września, a kolejny start zaplanowany jest na 4 września.

Powołanie do kadry narodowej jest efektem bardzo udanego sezonu. W czerwcu Michał zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów, a jego systematyczna praca i osiągane wyniki zaowocowały szansą reprezentowania Polski podczas Mistrzostw Europy.

Do Włoch Michał wylatuje wraz ze swoją trenerką Beatą Kukowską, która będzie również wspierać go podczas zawodów jako trener reprezentacji Polski.

– To ogromne wyróżnienie i efekt wielu miesięcy ciężkiej pracy. Dla Michała będzie to pierwszy międzynarodowy start, dlatego najważniejsze będzie pokazanie swoich możliwości, zdobycie cennego doświadczenia i czerpanie radości z rywalizacji na europejskiej arenie. Jedziemy walczyć i dać z siebie wszystko! – mówi Beata Kukowska.

Elbląg wspiera młodego sportowca. Wyjazd Michała na Mistrzostwa Europy jest możliwy również dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Elbląga. Otrzymana pomoc jest ważnym elementem w przygotowaniach zawodnika i pozwala mu reprezentować Elbląg oraz Polskę podczas jednej z najważniejszych imprez w tej dyscyplinie. Dla UKS „Szóstka" Elbląg powołanie Michała do reprezentacji Polski to ogromny powód do dumy i potwierdzenie, że wieloletnia praca z młodymi zawodnikami przynosi efekty. Już 3 i 4 września trzymajmy kciuki za Michała! Powodzenia, Michał! Elbląg jest z Tobą!