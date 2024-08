Miesiąc do Bażantarnia Jump&Run

Jedna z najbardziej zakręconych imprez w Elblągu i okolicach już za miesiąc! 8 września po raz trzeci wystartuje „Bażantarnia Jump&Run”. Wydarzenie łączy ze sobą nie tylko bieganie i pokonywanie dmuchanych przeszkód, ale również pokolenia. To doskonała forma rozrywki dla całej rodziny i paczki znajomych. Zobacz filmowe podsumowanie z ubiegłego roku i zapisz się właśnie teraz.

To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które nie może Cię ominąć. Dmuchane przeszkody, bieganie po zielonych ścieżkach pięknej Bażantarni, dobra zabawa i niezapomniane wspomnienia. Niedziela, 8 września, będzie należała do zawodników Bażantarnia Jump&Run. Pomimo tego, że to dopiero trzecia edycja imprezy, cieszy się ona dużym powodzeniem. Udział w niej biorą nie tylko mieszkańcy Elbląga, ale również Gdańska, Olsztyna, Malborka czy Nowego Dworu Gdańskiego.

- Fenomen tej imprezy chyba polega na tym, że każdy może poczuć się jak dziecko. Do tego kategoria FAMILY niesamowicie wzmacnia więzi. Tutaj tak naprawdę liczy się dobra zabawa i aktywne spędzenie niedzieli. Chciałabym też zachęcić dorosłych do zapisów, do odważnych świat należy i nie ma się co bać czy wstydzić. Gwarantujemy, że każdy trasę ukończy z uśmiechem – mówi Natalia Szrama, kierownik Działu Imprez i Marketingu MOSiR Elbląg.

Uczestnicy wydarzenia mogą wziąć udział w następujących kategoriach:

Bieg JUNIOR dzieci od 6 do 16 lat - 1,5 kilometra (7 przeszkód);

Bieg FAMILY dorosły + dziecko (4-15 lat) - 1,5 kilometra (7 przeszkód);

Bieg CLASSIC od 16 lat - 2,5 kilometra (10 przeszkód).

Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal. Dodatkowo klasyfikacja „Classic” będzie podzielona na kobiety i mężczyzn. Trzem najszybszym osobom w tych kategoriach wręczymy statuetki.

W tegorocznym Biegu Family jest możliwość dopisania dodatkowej osoby. Oznacza to, że może pobiec rodzic z dwójką dzieci lub dwójka rodziców z jednym dzieckiem. Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą do 4 września za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie, stronie www.mosir.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zapraszamy do wspólnej zabawy!