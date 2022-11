Mikołaj odwiedzi lodowisko

Fot. MOSiR

Odliczanie do Świąt Bożonarodzeniowych można uznać za rozpoczęte! Świąteczny klimat coraz bardziej nas otacza, a już 4 grudnia będzie można go poczuć na Lodowisku Helena, gdzie zawita Święty Mikołaj. Już teraz zapraszamy Was na pełne wrażeń „Mikołajki na lodzie”, podczas których nie zabraknie wspólnych zabaw i konkursów na lodowej tafli.

Przez cały rok czekamy na ten jeden wyjątkowy dzień, w którym elbląskie lodowisko Helena odwiedzi gość specjalny z dalekiej Laponii. Z tej okazji w niedzielę, 4 grudnia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza dzieci, młodzież oraz całe rodziny na „Mikołajki na lodzie”, czyli wspólną zabawę, której towarzyszyć będą konkursy z nagrodami. Nie zabraknie też DJ’a, dzięki któremu usłyszymy świąteczne przeboje, takie jak „Last Christmas” czy „All I Want For Christmas Is You”. Impreza potrwa od 16:30 do 18:00. Mikołajkom zawsze towarzyszą prezenty i nie inaczej będzie tym razem. Skąd inąd wiemy, że Święty odwiedzi nas z workiem pełnym niespodzianek, które wręczy uczestnikom konkurencji, nie tylko tym najmłodszym, ale także dorosłym. Warto zatem odwiedzić lodowisko Helena i spędzić ten wyjątkowy czas wspólnie z nami! Świąteczna paka dla zwierzaka Podczas wydarzenia trwać będzie także zbiórka dla czworonożnych przyjaciół z OTOZ Animals. Gorąco zachęcamy wszystkich odwiedzających tego dnia lodowisko do wsparcia elbląskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Pamiętajcie – każda forma pomocy jest na wagę złota, a dzięki Waszej hojności możemy uratować życie mieszkańcom schroniska. „Mikołajki na lodzie” odbędą się w niedzielę, 4 grudnia, na lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. Bilety dostępne są w zwyczajnych cenach 7,50 zł (ulgowy) oraz 11 zł (normalny). By uczestniczyć w imprezie nie trzeba mieć własnych łyżew. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 10 złotych. Dzieci podczas wydarzenia będą mogły także bezpłatnie skorzystać z pingwinka, który pomoże w jeździe.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu