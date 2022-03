Mini Bieg, wielkie emocje

fot. MOSiR

Dzieci i młodzież nieustannie poszukują okazji do uwolnienia swojej niespożytej energii. Takie wnioski można wsunąć, obserwując na co dzień większość naszych pociech. My proponujemy skierować tę energię na trasę Mini Biegu Piekarczyka.

Bieganie to pierwszy sport, który z ochotą uprawiają wszyscy najmłodsi. Od momentu debiutanckich kroków, dzieci ruszają na trasy w domu, na podwórku, na placu zabaw. Ta dyscyplina jest im zatem bardzo dobrze znana. Ten naturalny zapał warto wykorzystać i rozwijać, dodając do niego nieco więcej emocji i wyjątkowej atmosfery. Idealnym rozwiązaniem jest udział dzieci w Mini Biegu Piekarczyka. Tych młodszych i tych trochę starszych, od 0-14 lat. Największa biegowa impreza w Elblągu to nie tylko znakomita okazja na pierwszą w życiu nagrodę, ale i na przyjemne rozpoczęcie sportowej przygody. Mogą pobiec z rodzicem czy opiekunem, razem z innymi koleżankami i kolegami lub sami spróbować swoich sił na jednym z dystansów. Trasy odpowiadają wiekowi uczestników. Sportowa zabawa toczyć się będzie na 6 dystansach: 50 m (0-2 lat), 100 (3-4 lat), 200 (5-6, 7-8 lat), 300 (9-10 lat), 400 (11-12 lat) i 600 (13-14 lat). Te będą wyznaczone na ul. Teatralnej. Po wbiegnięciu na metę każdy otrzyma pamiątkowy medal, ale bezcenne będą przede wszystkim wspomnienia i radość najmłodszych. Zgłoszenia zarówno do Mini Biegu Piekarczyka jak i Biegów na 5 i 10 km będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej biegpiekarczyka.pl. Wchodząc na tę stronę i klikając w menu „Zgłoszenia” i „Formularz zgłoszeniowy”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system Elektroniczne Zapisy. Każdy uczestnik może także nabyć oficjalną koszulkę Biegu Piekarczyka w cenie 25 zł. Zakupu koszulki dla dzieci można dokonać poprzez przesłanie zamówienia na adres imprezy@mosir.elblag.eu wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz rozmiaru koszulki (rozmiary: 104 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm). Aby zamówić koszulki w rozmiarach S-XXL należy wejść na stronę Elektroniczne Zapisy i wypełnić formularz. Szczegóły dotyczące zapisów, opłat i warunków uczestnictwa są dostępne w regulaminie Biegu Piekarczyka. Organizatorami XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu