Już w najbliższą sobotę, a dokładnie 1 czerwca, w Dzień Dziecka darterzy ponownie zmierzą się przy tarczy w Domu Rektora!

Elbląska Kuźnia Darta serdecznie zaprasza na II Otwarte Mistrzostwa Elbląga w Steel Darta, Puchar Polski POD, które swoim honorowym patronatem objął prezydent Elbląga Michał Missan.

Start turnieju o godz. 12, zapraszamy do udziału ale także do kibicowania. W zawodach swój udział zapowiedzieli zawodnicy i zawodniczki z czołowych miejsc rankingu Pucharu Polski. Jest to impreza o charakterze ogólnopolskim, gdzie spotkać możemy zawodników z okolic np Gdańska, Gdyni czy Tczewa ale także z dalszych regionów Polski. Nie zabraknie również miejscowych zawodników oraz zawodniczek.

Nasza imprezę wspierają Urząd Miasta Elbląga, Marta Kubacka-Ignaciuk oraz Karol Bidzińśki - Radni miasta Elbląga, Dom Rektora, Hurtownia Kwiatów Walentynowicz, Restauracja Greek Souvlak oraz Ubezpieczenia Stanisław Jasina.