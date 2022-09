Mlexer rozpoczyna ligę

- Celem minimum jest górna szóstka, ale postaramy się sprawić niespodziankę i zagrać o coś więcej - mówi Piotr Kołaciński z Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg. Elbląscy tenisiści stołowi w sobotę rozpoczynają rywalizację w II lidze tenisa stołowego. Zobacz zdjęcia z prezentacji drużyny.

Wakacje się skończyły. O zmianach u elbląskich tenisistów stołowych pisaliśmy tutaj. Mleczarze mecz pierwszej kolejki rozegrają w niedzielę 2 października z beniaminkiem Tęczą Budki Piaseckie. Dzień wcześniej w Hali Sportowo Widowiskowej podejmą ULKS Kazanów, który zwrócił się do elblążan z prośbą o wcześniejsze rozegranie spotkania 5. kolejki. Dlatego w pierwszy ligowy weekend elblążanie rozegrają dwa mecze. - Zawsze gram o zwycięstwo. Mam wpojone, że chciałbym wygrywać wszystko. - mówi Ryszard Grzelak, który w tym sezonie wrócił do Mlexera. - Wróciłem do klubu, choć zarzekałem się, że do tego nie dojdzie. Zmieniło się dużo, jest Marek Wnuk, mój pierwszy trener, jestem i ja.

I to w zasadzie jedyna zmiana w elbląskiej drużynie. Tak jak w ubiegłym roku o punkty przy tenisowym stole grać będą: Piotr Kołaciński, Andrzej Makowski, Wiktor Franc i Wojciech Chrząszcz.

- Personalnie jesteśmy mocniejsi niż w ubiegłym sezonie. Liczymy na swoje dobre występy, na zwycięstwa. No i na publiczność, która będzie przychodziła. Chcemy osiągnąć lepszy wynik niż w poprzednim sezonie - mówił Piotr Kołaciński. - W takim składzie celem minimum jest pierwsza szóstka, a myślę, że stać nas na zrobienie większej niespodzianki. Ale wszystko wyjdzie w praniu. Mamy doświadczony skład, z zawodnikami, którzy w przeszłości osiągali sukcesy. Znamy swoją wartość.

- Druga runda ubiegłego sezonu w naszym wykonaniu była świetna, każdy wykonał bardzo dobrą robotę, dał z siebie 100 proc. Wygraliśmy wszystkie mecze, zasłużenie zajęliśmy siódme miejsce - dodał Wojciech Chrząszcz. - Wierzę, że w sezonie, który zaraz się zaczyna, zagramy na fajnym poziomie i znajdziemy się w górnej szóstce. A potem zobaczymy, co będzie.

- Marzeniem i celem jest pierwsza szóstka. A potem... powalczymy o coś więcej - uzupełnił Ryszard Grzelak. - Rywale znają nasze nazwiska, nasze możliwości i umiejętności.

W ubiegłym sezonie pierwsza szóstka „wymsknęła się“, zabrakło niewiele. O grze elblążan w grupie spadkowej zadecydował jeden przegrany set w meczu czwartej kolejki z IKRTS Józefów. Pisaliśmy o tym tutaj. Beniaminek w grupie spadkowej udowodnił, że zasługuje na grę o więcej niż tylko siódme miejsce. W grupie spadkowej Mlexer był sprawiedliwy - każdemu rywalowi odebrał punkty. W tym sezonie apetyty są większe. - Początek poprzedniego sezonu nie był najlepszy. Kluczowym elementem sezonu, który zaczynamy w sobotę, może być początek rozgrywek - mówił Piotr Kołaciński.

- Największym rywalem będzie drużyna GKTS Wiązowna, liczyć się powinien KTS Nowy Dwór Mazowiecki i IKRTS Józefów, Spójnia Warszawa. Jest kilka drużyn, które na pewno będą walczyły z nami o pierwszą szóstkę i później o czołowe lokaty - dodał Ryszard Grzelak.

- Z GKTS Wiązowną graliśmy w ubiegłym sezonie o siódme miejsce, w tym sezonie to będzie bardzo dobra drużyna. Na papierze dobry skład ma KTS Nowy Dwór Mazowiecki i to jest solidna ekipa. Groźny będzie Return Piaseczno, który w ubiegłym sezonie w Elblągu pokazał, że potrafi zaskoczyć młodymi zawodnikami. Niewygodna będzie Spójnia Warszawa. Z beniaminków niewiadomą jest Warmia Lidzbark Warmiński, bo to młoda, oparta na wychowankach drużyna - uzupełnił Wojciech Chrząszcz.

Skład Hotelu Kahlberg EKS Mlexer Elbląg na sezon 2022/23: Ryszard Grzelak, Piotr Kołaciński, Adam Makowski, Wiktor Franc, Wojciech Chrząszcz

Terminarz II ligi tenisa stołowego (pierwsza runda; mecze w 2022 r.)

1 października Mlexer - ULKS Kazanów

2 października Mlexer - Tęcza Budki Piaseckie

16 października GKTS Wiązowna - Mlexer

23 października Mlexer - AZS Olsztyn

30 października Bogoria III Grodzisk Maz. - Mlexer

27 listopada Mlexer - KTS Nowy Dwór Maz.

11 grudnia Spójnia Warszawa - Mlexer

18 grudnia Mlexer - IKRTS Józefów

mecze pierwszej rundy w 2023 r. (terminy ustalone będą później)

Warmia Lidzbark Warm. - Mlexer

Mlexer - KTS Kozienice

Return Piaseczno - Mlexer

Mecze Mlexera w Elblągu odbywają się w Hali Sportowo - Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej (sala do tenisa stołowego, wejście od osiedla) o godzinie 11. Wyjątkiem jest spotkanie z ULKS Kazanów, które rozpoczznie się o godzinie 16. Wstęp wolny.