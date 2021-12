Mlexer w kryzysie

Kolejną porażkę w II lidze tenisa stołowego odnieśli tenisiści Mlexera Elbląg. Beniaminek uległ dziś w Elblągu Spójni Warszawa. Elblążanie są coraz bliżej dołu tabeli. Zobacz zdjęcia.

W kolejnym meczu II ligi tenisa stołowego Mlexer Elbląg podejmował Spójnię Warszawa. Goście to zasłużony klub na mapie polskiego tenisa stołowego – jego zawodniczki i zawodnicy zdobyli ponad 100 medali mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. I jednego mistrza wzięli ze sobą do Elbląga. Mateusz Sakowicz jest aktualnym mistrzem Polski młodzików i w II lidze zbiera doświadczenie z gry z seniorami. Idzie mu całkiem nieźle – w II lidze rozegrał do meczu z Mlexerem 10 pojedynków... przegrał jeden.

W Elblągu swoją statystykę poprawił: pokonał zarówno Piotra Kołacińskiego (3:1), jak i Andrzeja Makowskiego (3:0). Mistrz Polski plus problemy elblążan na drugim stole pozwoliły gościom wywieźć punkty z Elbląga.

Już po pierwszym bloku gier singlowych sytuacja Mlexera była zła. Jedyny punkt wywalczył Andrzej Makowski, który 3:0 Marka Łuczaja. I tu ciekawostka: w pierwszym secie elblążanin nie oddał rywalowi nawet punktu, wygrywając do zera, drugi i trzeci set wygrany na przewagi. Ale wtedy już Mlexer przegrywał 0:2.

Mało brakowało, aby goście zapewnili sobie zwycięstwo już po meczach deblowych. Na drugim stole para Wojciech Chrząszcz – Krystian Kawiak wygrała tylko pierwszego seta. Na pierwszy stole... było już źle. Piotr Kołaciński i Andrzej Makowski przegrywali 1:2, a w czwartym secie doszło do pojedynku na przewagi. Tenisiści Mlexera zachowali więcej zimnej krwi, wygrali czwartego seta i w piątym zdobyli drugi punkt w tym spotkaniu.

Przed drugim blokiem singlowym elblążanie przegrywali 2:4. Piotr Kołaciński bez straty seta wygrał z Markiem Łuczajem. Na drugim stole Krystian Kawiak przegrał 0:3 z Mateuszem Niedzielskim. Trzeba było walczyć o jeden punkt za remis. Na drugim stole o punkt Wojciech Chrząszcz zażarcie walczył z Janem Adamiakiem Po trzech setach elblążanin przegrywał 1:2. Dwa kolejne sety przechylił jednak na własną korzyść i... był to niestety tylko honorowy czwarty punkt dla Mlexera. Na pierwszym stole Andrzej Makowski przegrał bowiem z Mateuszem Sakowiczem.

Sytuacja Mlexera robi się powoli coraz gorsza. Zamiast walki o miejsce w czołowej szóstce, elbląscy tenisiści muszą skupić się na walce o utrzymanie.

Mlexer Elbląg – Spójnia Warszawa 4:6

Mlexer: Makowski (1,5), Kołaciński (1,5), Chrząszcz (1), Kawiak (0)

Piotr Kołaciński – Mateusz Sakowicz 1:3 (-8, 10, -7, -9)

Krystian Kawiak – Jan Adamiak 0:3 (-6, -3, -8)

Andrzej Makowski – Marek Łuczaj 3:0 (0, 10, 10)

Wojciech Chrząszcz – Mateusz Niedzielski 1:3 (8, -6, -12, -4)

Piotr Kołaciński, Andrzej Makowski – Marek Łuczaj, Mateusz Niedzielski 3:2 (8, -9, -6, 12, 7)

Krystian Kawiak, Wojciech Chrząszcz – Mateusz Sakowicz, Jan Andrzejak 1:3 (4, -6, -6, -7)

Piotr Kołaciński – Marek Łuczaj 3:0 (5, 5, 3)

Krystian Kawiak – Mateusz Niedzielski 0:3 (-3, -4, -13)

Andrzej Makowski – Mateusz Sakowicz 0:3 (-9, -4, -4)

Wojciech Chrząszcz – Jan Adamiak 3:2 (8, -7, -6, 4, 9)

W środę w Elblągu odbędzie się mecz na szczycie III ligi. Zmierzą się dwa niepokonane dotychczas zespoły: druga drużyna Mlexera w Hali Sportowo - Widowiskowej podejmie Polmlek Lidzbark Warmiński. Początek spotkania o godzinie 18:30. Wejście od strony osiedla.