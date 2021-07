Młodzi pływacy opanowali CRW Dolinka

Ponad 50 dzieci wzięło udział w Wakacyjnych Zawodach Pływackich zorganizowanych w czwartek (15 lipca) w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Dla młodych pływaków liczyła się głównie dobra zabawa, a każdy uczestnik imprezy otrzymał na mecie pamiątkowy medal.

Już po raz drugi zawody pływackie znalazły się w programie Wakacji z MOSiR-em, których organizatorami byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Grupa Wodna. Podobnie jak w roku ubiegłym chętnych do rywalizacji w wodzie nie brakowało, choć dla najmłodszych głównie liczyła się dobra zabawa. Tym razem na starcie stanęło 56 pływaków w wieku od 6 do 12 lat.

Przed samym startem Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej przeprowadził dla wszystkich uczestników krótką rozgrzewkę, by poczuli się jak na wielkich zawodach sportowych. W czasie zawodów nie był prowadzony pomiar czasu, bo tego dnia zamiast rywalizacji i walki o miejsca na podium, głównie liczyła się dobra zabawa. Na mecie każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal oraz słodki upominek.

Uczestnicy Wakacyjnych Zawodów Pływackich podzieleni zostali na sześć kategorii wiekowych. Największą frekwencją mogła pochwalić się kategoria wiekowa 10 lat (dzieci urodzone w 2011 roku), w której do rywalizacji zgłosiło się trzynastu pływaków. Jednak bez względu na wiek i płeć, każdy zawodnik miał do pokonania jedną długość basenu, liczącą 25 metrów. Najmłodsi uczestnicy mogli pokonać cały dystans z pomocą przyborów do pływania (deska lub makaron).

Kolejna impreza w CRW Dolinka odbędzie się 28 sierpnia i będą to zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci i młodzieży pod nazwą Aquathlon. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą w sierpniu pod adresem www.aquathlon.elblag.pl. Udział w imprezie jest bezpłatny. Sprawdź również szczegółowy plan pozostałych wydarzeń i imprez w ramach Wakacji z MOSiR-em.