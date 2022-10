Młodzi, zdolni... teraz czas na ligę

Rezerwy Mlexera Elbląg rozpoczynają sezon w III lidze. W elbląskiej drużynie główne role mają odgrywać wychowankowie trenera Jana Kinala. Zobacz zdjęcia.

- Chcemy, żeby w lidze zagrał nasz wychowanek - mówił Paweł Gołębiewski tuż po wyborze na prezesa Elbląskiego Klubu Sportowego Mlexer w maju tego roku.

Na występy elbląskiej młodzieży w pierwszej drużynie Mlexera jeszcze trochę poczekamy, ale pierwszy krok w tym kierunku został zrobiony. Do występującej w III lidze (grupa warmińsko-mazurska) rezerw Mlexera zostało zgłoszonych czworo młodych tenisistów stołowych z grupy prowadzonej przez trenera Jana Kinala.

- Dajemy szansę dla młodych zawodników, aby zdobywali doświadczenie w konfrontacji z różnymi zawodnikami z różnych ośrodków. Pozwoli to nabrać doświadczenia podczas gry w różnych momentach - mówi Jan Kinal. - Ich wyniki w rywalizacji ligowej nie są w tej chwili najważniejsze. Ale skupiamy się na kwestii szkoleniowej.

Najważniejszą informacją jest ta, że młodzi wychowankowie nie będą uzupełnieniem składu, ale to oni mają być podstawowymi zawodnikami, seniorzy mają ich wspierać w miarę potrzeby. Do gry zostali zgłoszeni: młodziczka Anna Malewicz, młodzik Aleksy Stefański, kadet Remigiusz Kowalik oraz junior Artem Korolchuk. Dotychczas występowali w turniejach towarzyskich i mistrzowskich w swoich kategoriach wiekowych. W klubie uznano jednak, że okazji do rywalizacji jest za mało i... warto rzucić ich na głęboką wodę - do rywalizacji w III lidze.

- Tremy nie mam, zobaczymy jak będzie. To będzie ciekawe doświadczenie - mówi Aleksy Stefański przed startem ligi.

- Wiedziałam, że jest taki pomysł, ale szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że będę miała okazję zagrać w III lidze. Trochę się denerwuję - dodaje Anna Malewicz. - Gramy w tej lidze po to, żeby zebrać doświadczenie.

- Nie ma strachu. Podchodzę do tego spokojnie. Trener już wcześniej myślał, żebym spróbował swoich sił w lidze. Miesiąc temu dowiedziałem się, że będziemy grać. Jestem gotowy i cieszę się, że będę mógł spróbować - przyznaje Artem Korolchuk.

- Tremy nie mam. Swoje występy traktuję głównie szkoleniowo. Chcę zebrać jak najwięcej doświadczenia - uzupełnia Remigiusz Kowalik. - Nie będę zwracał szczególnej uwagi na wyniki, chcę poprawić swoją grę.

Ich droga do tenisa stołowego była różna. Aleksego na pierwszy trening zaprowadziła mama. - Przyszliśmy z kolegą, ale on już zdążył zrezygnować. Na początku trenowałem trzy razy w tygodniu, jak stwierdziłem, że tenis to jest to, zacząłem przychodzić pięć razy w tygodniu - mówi Aleksy Stefański..

Młody tenisista zwyciężył w Grand Prix Warmii i Mazur w kategorii młodzików we wrześniu tego roku.

Prawdopodobnie jedyną dziewczyną występującą w warmińsko - mazurskiej grupie III ligi będzie młodziczka Anna Malewicz. Tenisistka nie od razu stanie przy stole ze względu na konieczność rehabilitacji po kontuzji. Trener Jan Kinal Anię wypatrzył... na lekcji wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16. - Na początku przychodziliśmy do Hali Sportowo-Widowiskowej na treningi tenisa stołowego w ramach lekcji wychowania fizycznego. Potem trener zaproponował mi treningi w klubie, na początku dwa razy w tygodniu. I tak to już trwa cztery lata - mówi zawodniczka.

Anna Malewicz ma na swoim koncie grę w ogólnopolskich turniejach mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej.

Artem Korolchuk do Elbląga trafił z Ukrainy. Jest uchodźcą wojennym. Na Ukrainie w swoim czasie był czwartym zawodnikiem w krajowym rankingu w swojej kategorii wiekowej. Potem przyszła kontuzja, potem wojna. Artem wraz z rodziną trafił do Elbląga i do Mlexera. - W Ukrainie byłem w klasie sportowej. Na treningi tenisa stołowego wysłał mnie nauczyciel wychowania fizycznego. Spróbowałem... i wciągnęło mnie - mówi.

Artema musieliśmy zapytać o różnice pomiędzy ukraińskim i polskim tenisem stołowym. - Występują różnice techniczne. W Polsce jest odrobinę lepsze podejście do sportowców. Poziom gry w obu krajach jest zbliżony - wyjaśnia Ukrainiec.

Młody skład rezerw Mlexera uzupełnia kadet Remigiusz Kowalik. Do Mlexera trafił po przeprowadzce do Elbląga. Tenisistą stołowym jest też jego tata, który z synem będzie grał w jednym zespole. - To tata namówił mnie do tenisa stołowego - mówi Remigiusz.

Młodych tenisistów wspierać będą starsi koledzy. Ale to podopieczni Jana Kinala mają odgrywać główne role w drużynie.

- Efekty tych występów powinny być widoczne podczas turniejów z cyklu Grand Prix oraz Mistrzostw Polski, kiedy młodzi zawodnicy będą już rywalizować ze swoimi rówieśnikami - wyjaśnia trener.

- Chcemy zdobyć jak najwięcej punktów - deklaruje Artem Korolchuk.

- Dać z siebie wszystko i jak najwięcej osiągnąć - dodaje Anna Malewicz.

Mecze w III lidze to prawdziwe maratony. W drużynie występuje czworo tenisistów. Każdy z nich rozgrywa cztery pojedynki singlowe (z każdym zawodnikiem przeciwnego zespołu) oraz po jednym deblu. Rozgrywki III ligi rozpoczną się w najbliższy weekend. Rezerwy Mlexera rywalizację rozpoczną od wyjazdu do Działdowa, gdzie zmierzą się z trzecią drużyną Dekorglassu.

W warmińsko-mazurskiej grupie III ligi rywalizuje siedem zespołów, które rozegrają dwie rundy systemem każdy z każdym. Zwycięzca awansuje do II ligi. Nie ma spadków.

Mlexer II Elbląg: młodzicy: Anna Malewicz i Aleksy Stefański, kadet: Remigiusz Kowalik, junior Artem Korolchuk, seniorzy: Daniel Buczyński, Krzysztof Buczyński, Piotr Szałkowski, Arkadiusz Kaczmarzyk, Andrzej Kowalik, Michał Link, Tomasz Libura

Skład III ligi: Mlexer II Elbląg, GKS Grunwald, AZS UWM II Elbląg, LZS Lubawa, Energa - Morliny III Ostróda, Dekorglass III Działdowo, Piłeczka Pisz

Terminarz Mlexera II Elbląg

16 października, Dekorglass III Działdowo - Mlexer II Elbląg

30 października Mlexer II Elbląg - Energa - Morliny III Ostróda

19 listopada AZS UWM II Elbląg - Mlexer Elbląg

26 listopada Mlexer II Elbląg - Piłeczka Pisz

11 grudnia GKS Grunwald - Mlexer II Elbląg

17 grudnia Mlexer II Elbląg - LZS Lubawa

Mecze domowe rezerw Mlexera Elbląg odbywają się w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu (sala do tenisa stołowego, wejście od osiedla). Wstęp wolny.