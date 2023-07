MOSiR na nowy tydzień

Rozpoczynamy kolejny tydzień Wakacji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W harmonogramie bezpłatnych imprez znajdziemy zawody na Torze Kalbar i Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, a także mnóstwo innych aktywności na miejskich obiektach sportowych.

Hulaj-Nóżka (wtorek, 17:00)

Hulaj-Nóżka to już trzecia edycja imprezy dla dzieci, które uwielbiają ścigać się na hulajnogach i biegowych rowerkach. Podczas zawodów na Torze Kalbar odbędą się starty w różnych kategoriach wiekowych, a także na różnych trasach, jednak najważniejsza będzie dobra i bezpieczna zabawa. Limit uczestników został już osiągnięty.

Koszykarski turniej 3x3 (środa, 17:00)

Z miłośnikami koszykówki ponownie spotkamy się na Torze Kalbar. Jak wziąć udział w turnieju? Wystarczy zebrać 3-4 osobową drużynę, zgłosić się 30 minut przed startem do biura zawodów, wypełnić oświadczenia i można rozpocząć rywalizację o pamiątkowe medale oraz puchary. Udział jest bezpłatny.

Zawody pływackie (czwartek, 10:00)

W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka będziemy mierzyć się długościami basenu sportowego. Wspólnie z Grupą Wodną zapraszamy dzieci w wieku 6-15 lat na bezpłatne zawody pływackie, za udział w których każdy otrzyma pamiątkowy medal oraz słodką niespodziankę. Na koniec uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać ze strefy rekreacyjnej do godziny 11:00. Zapisy poprzez formularz Google, a szczegóły na stronie www.mosir.elblag.eu.

Biegaj z Team Karaś Elbląg (pon., śr., pt., 18:30)

Jeśli należysz do grona miłośników biegania, a twoja forma nie jest w pełni zadowalająca, możesz skorzystać z darmowej pomocy od Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w poniedziałki, środy i piątki na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Rolkowisko oraz strefa gier (pon.-pt., 10:00-18:30)

Z nowej nawierzchni na Lodowisku Helena można korzystać bezpłatnie, a dodatkowo w trakcie ostatniej 1,5-godzinnej sesji, czas na Rolkowisku umila muzyka. Oprócz tego, przy wejściu głównym znajdziecie strefę gier i zabaw, zawierającą stoły do cymbergaja, piłkarzyków, tenisa stołowego, trampoliny oraz tor do kręgli.

Zajęcia z UKS Wikingowie (wt-czw, 17:00-17:30 i 18:45-20:15)

Na Rolkowisku odbywają się także darmowe zajęcia ogólnorozwojowe (wtorek i czwartek) oraz treningi hokeja na rolkach dla dorosłych (środa). Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się o 17:00, natomiast dorosłych zapraszamy o 18:45 na półtoragodzinny trening połączony z grą.

Tor Kalbar (codziennie, 9:00-21:00)

Rolki, wrotki, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna – wszystko znajdziecie na Kalbarze, wybór należy do Was. Zapraszamy również do korzystania z kortów tenisowych, które podlegają opłacie oraz rezerwacji pod numerem tel. 537 443 376.

Pełny harmonogram bezpłatnych wydarzeń, w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, znajduje się na stronie www.mosir.elblag.eu.