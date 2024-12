MOSiR w 2024 - wyjątkowy rok pełen wydarzeń

W mijającym roku mieszkańcy Elbląga mogli skorzystać z oferty sportowo-rekreacyjnej przygotowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Od stycznia do grudnia udało się zorganizować ponad 200 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 65 000 osób. Obiekty sportowe odnotowały ponad 630 000 wejść. Przeżyjmy jeszcze raz najważniejsze wydarzenia w telegraficznym skrócie. Zobacz film.

Nie sposób jest opisać i pokazać wszystkie zorganizowane w 2024 roku wydarzenia, więc przedstawiamy najważniejsze i pogrupowane według rodzaju imprez.

Ferie dla najmłodszych

Niezmiennie od wielu lat nasz kalendarz otwierają ferie zimowe. To oferta skierowana przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców Elbląga, którzy bezpłatnie mogą skorzystać z wielu atrakcji w obiektach MOSiR. W organizację włączone są elbląskie kluby sportowe, dzięki którym dzieci i młodzież mogą bliżej poznać specyfikę danej dyscypliny czy rozpocząć swoją przygodę ze sportem. W mijającym roku do udziału w zajęciach na basenie, lodowisku oraz Hali Sportowo-Widowiskowej zachęciliśmy ponad 5200 osób.

Rekordowe biegi!

Kategoria imprez, która przyciąga największą uwagę, to właśnie kategoria biegowa. W 2024 roku mieliśmy okazję organizować dwa jubileuszowe biegi: XV Bieg Piekarczyka i X Bieg Niepodległości. W obu tych wydarzeniach wzięła udział rekordowa liczba uczestników: 3200 osób! Zawodnicy po raz czwarty mogli również spędzić rodzinną niedzielę podczas Bażantarnia Jump&Run, czyli biegu z dmuchanymi przeszkodami, który przyciągnął uwagę ponad 1300 uczestników. Końcówka września należała do II Biegu Nocnego pod Gwiazdami na Modrzewinie, w którym wzięło udział aż 700 zawodników (o ponad 400 więcej niż w ubiegłym roku).

Pół tysiąca na rowerze

Są takie spotkania, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. I tak też było w 2024 roku. Podczas 10 Miejskich Wycieczek Rowerowych wspólnie wykręciliśmy ok. 520 kilometrów. Oprócz comiesięcznych przejazdów, miłośnicy dwóch kółek mogli również skorzystać z Rowerowych Wagarów, Elbląskiego Dnia Bez Samochodu, Rowerowych Spacerów z Leśnikiem, wakacyjnych Popołudniowych Wycieczkach Rowerowych, gry miejskiej na rowerze czy rywalizacji podczas zawodów Bażantarnia XC. Licznik pasjonatów, którzy wzięli udział w rowerowych spotkaniach wynosi 1800 osób.

Wakacje z MOSiR-em

Od końcówki czerwca do sierpnia zorganizowaliśmy ponad 90 bezpłatnych wydarzeń, z których skorzystało ponad 22000 osób. Nowością był Duathlon w Bażantarni, czyli zawody dla najmłodszych w pływaniu i jeździe na rowerze, festyn na Dolince na półmetek wakacji oraz zumba w dwóch odmianach - w parku Dolinka oraz na Starym Mieście. Nie zabrakło stałych wydarzeń, które cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością: Wyścigi Smoczych Łodzi (podczas Dni Elbląga i Święta Chleba), Festiwal Sportów Wodnych, Hulaj-Nóżka, Kalbar na Okrągło i Disco-Rolkowisko. Do tego wycieczki kajakowe i rowerowe, spacery z leśnikiem, gry miejskie i turnieje sportów drużynowych.

Basen i jego atrakcje

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i Kryta Pływalnia to sportowe obiekty cieszące się największą popularnością w Elblągu przez okrągły rok. Mają na to wpływ m.in. cykliczne wydarzenia, w których udział biorą zarówno najmłodsi, jak i osoby dorosłe. W tym roku nie mogło zabraknąć Rodzinnej Nocy na Dolince, Andrzejek w Wodzie, Aquathlonu, Maratonów Aqua Fitness oraz Dmuchanych Torów Przeszkód, które gościły w CRW Dolinka, a pokonać je spróbowało ponad 60000 osób! Nowością było Nocne Pływanie i Saunowanie oraz Dolinka Swim Challenge, czyli amatorskie zawody pływackie dla dorosłych. Łącznie w 2024 roku Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odnotowało ponad 360 tys. wejść na obiekt. Natomiast na Krytej Pływalni już tradycyjnie pływacy bili rekord podczas Pływackiej Sztafety Niepodległości. Nie zapominajmy także o nauce i doskonaleniu pływania , które organizujemy już od wielu lat i corocznie, na zakończenie sezonu, zwieńczamy je Mityngiem Pływackim.

Imprezy na lodzie

Tematyczne imprezy na lodowisku to nasza specjalność. W tym roku uczestnicy mogli bawić się podczas otwarcia i zakończenia sezonu, KarnawaLOVE Party, Halloween Ice Party i Mikołajek na lodzie. Każde z tych wydarzeń wyróżniało się przygotowaną scenografią, specjalnie dobraną muzyką i konkursami. Na Lodowisku Helena odbyły się również zawody łyżwiarskie w short-tracku i jeździe figurowej. Po raz pierwszy tafla naszego lodowiska gościła również pierwszoligowych zawodników hokeja na lodzie.

Aktywuj się z MOSiR-em

Stała oferta zajęć fitness jest jednym z bazowych elementów działalności MOSiR. Przez cały rok, od poniedziałku do soboty, mieszkańcy mogli skorzystać ze starannie dobranych zajęć prowadzonych przez doświadczonych instruktorów: zumba, zumba kids, aqua fitness, turbo spalanie, zdrowy kręgosłup, joga czy nauka jazdy na łyżwach i doskonalenie pływania. Nasz licznik odnotował ponad 18000 sprzedanych biletów na wspomniane zajęcia.

Współorganizowaliśmy

MOSiR w Elblągu organizował także imprezy z partnerami. Przykładem są Finał WOŚP, Elbląskie Święto Sportu, Bieg Nadziei, Dzień Dziecka w Parku Dolinka, Ultra Wysoczyzna, Garmin Iron Triathlon, OnkoRejs, Dni Elbląga i Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy oraz inne imprezy miejskie.

Dziękujemy za współpracę naszym partnerom, sponsorom, klubom sportowym i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, żeby nasza oferta była bogata, a realizacja wydarzeń była na jak najwyższym poziomie. Przede wszystkim dziękujemy uczestnikom naszych imprez i gościom odwiedzającym nasze obiekty. Już teraz zapraszamy do wspólnej zabawy w 2025 roku.