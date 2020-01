Muzyczny piątek na lodowisku Helena

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza dzieci i młodzież w najbliższy piątek, 31 stycznia, na dwie wspólne zabawy na lodzie z DJ Szupix-em. Będzie to muzyczne zakończenie tegorocznych Ferii z MOSiR-em oraz wieczorne Ice Party.

Czas wolny od zajęć nieuchronnie zbliża się do końca. W poniedziałek, 3 lutego, dzieci i młodzież wrócą już do szkół. Ale nim to nastąpi mogą się jeszcze pocieszyć ostatkiem wolnych chwil. Na zakończenie ferii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dwie specjalne ślizgawki na lodowisku Helena w rytmie muzyki dyskotekowej prezentowanej przez DJ Szupix-a. Pierwsza z tanecznych ślizgawek odbędzie się o godz. 12 i będzie zwieńczeniem dwóch tygodni zabaw i zajęć sportowo-rekreacyjnych, które organizowane są w ramach Ferii z MOSiR-em.

- Feryjna oferta jaką przygotowaliśmy dla elblążan przypadła najmłodszym do gustu. W ciągu niespełna dwóch tygodni z zajęć na lodowisku, torze, w hali sportowej i pływalni skorzystało kilka tysięcy mieszkańców - wyjaśnia Krzysztof Fedak z Działu Organizacji Imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Podczas piątkowej zabawy na lodzie nie zabraknie konkursów muzycznych i sportowych, w których do wygrania będą słodkie upominki.

Muzyczna zabawa podsumowująca ferie na sportowo rozpocznie się w piątek, 31 stycznia, o godz. 12.00 na lodowisku Helena i zakończy się o godz. 13:30. Wstęp jest bezpłatny. Sprawdź też, jakie zajęcia przewidziane są na ostatnie dni Ferii z MOSiR-em.

- Ale to nie koniec atrakcji zaplanowanych na piątek – dodaje Krzysztof Fedak z Działu Organizacji Imprez MOSiR. – O godzinie 18 zapraszamy na drugą z naszych tanecznych propozycji, czyli na Ice Party. W muzyczną podróż zabierze nas ponownie DJ Szupix, prezentując największe hity z minionych i obecnych czasów, począwszy od coverów, znanych przebojów z parkietów, a kończąc na hitach z poprzednich dekad.

Tu na uczestników czekać będzie koncert życzeń, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem na poprzednich Ice Party. Każdy chętny będzie mógł zamówić ulubioną piosenkę dla znajomych czy drugiej połówki. Na Ice Party zapraszamy już w ostatni piątek ferii, 29 stycznia, o godz. 18.00. Bilety wstępu na zabawę będą kosztowały tyle samo, co wstęp na zwykłą ślizgawkę - 6 zł (bilet ulgowy) i 9 złotych (bilet normalny). Bilety wstępu z uwzględnieniem elbląskiej karty dużej rodziny: 4 zł (bilet ulgowy) i 6 złotych (bilet normalny). W czasie imprezy czynna będzie także wypożyczalnia łyżew, za które zapłacimy 7 zł. Kolejne terminy Ice Party w tym sezonie zimowym 14 lutego (Walentynki na lodzie) oraz 21 lutego (Muzyczne zakończenie karnawału).

Przypominamy, że lodowisko Helena w czasie ferii czynne jest w dni robocze o godz.: 12.00 i 13.00 (bezpłatne wejścia) oraz o 17.00, 18.00 i 19.00 (płatne ślizgawki). W weekendy natomiast czynne jest zgodnie ze stałym harmonogramem, czyli: 12.30, 13.30, 14.30, 15.40 i 16.40. W sobotę ślizgawki odbywają się również o godz. 18.00 i 19.00. Więcej informacji o pracy lodowiska znajduje się na stronie MOSiR.