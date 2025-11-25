UWAGA!

----

Na lodzie po medale

 Elbląg, Na lodzie po medale
Fot. IKS Atak

W dniach 21-23listopada odbyły się Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Łyżwiarstwie na małym torze ICE RACE 2025. Na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1 w Elblągu.

Zawody zostały podzielone na dwie części. W pierwszej sobotniej odbyły się biegi na dystansie: 111 m, 222 m, 333 m, 500 m, 777 m i 1000 m w czterech grupach sprawnościowych, w drugiej niedzielnej części odbyła się rywalizacja na sledżach na dystansach 111 m, 333 m i 500 m. Organizatorem wydarzenia był Ogólnopolski Związek Osób Niepełnosprawnych w Sporcie Integracji i Rehabilitacji przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy, Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych, RUCZAJ, MOSIR Elbląg.

Wszystkich zawodników z niepełnosprawnościami było 50 z 6 województw, wspierali ich wolontariusze. Patronat nad imprezą objął Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

Zawody otworzył Sylwester Flis – złoty medalista Paraolimpiady 2002 r. w hokeju na sledżach USA, a wizytował Daniel Grabowski Członek PZSN Start.

Otwarcie uświetnił występ solisty z UKS Szóstka. Medale wręczyli Dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji UM Elbląg Arkadiusz Kolpert, wicedyrektor MOSIR Elbląg Natalia Szrama, Tomasz Woźny – prezes OZON SIR oraz trenerzy. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, statuetki oraz gadżety. Zawody zakończył PTomasz Woźny – prezes OZON SIR.

IKS Atak

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 