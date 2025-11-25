Na lodzie po medale

W dniach 21-23listopada odbyły się Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Łyżwiarstwie na małym torze ICE RACE 2025. Na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1 w Elblągu.

Zawody zostały podzielone na dwie części. W pierwszej sobotniej odbyły się biegi na dystansie: 111 m, 222 m, 333 m, 500 m, 777 m i 1000 m w czterech grupach sprawnościowych, w drugiej niedzielnej części odbyła się rywalizacja na sledżach na dystansach 111 m, 333 m i 500 m. Organizatorem wydarzenia był Ogólnopolski Związek Osób Niepełnosprawnych w Sporcie Integracji i Rehabilitacji przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy, Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych, RUCZAJ, MOSIR Elbląg.

Wszystkich zawodników z niepełnosprawnościami było 50 z 6 województw, wspierali ich wolontariusze. Patronat nad imprezą objął Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

Zawody otworzył Sylwester Flis – złoty medalista Paraolimpiady 2002 r. w hokeju na sledżach USA, a wizytował Daniel Grabowski Członek PZSN Start.

Otwarcie uświetnił występ solisty z UKS Szóstka. Medale wręczyli Dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji UM Elbląg Arkadiusz Kolpert, wicedyrektor MOSIR Elbląg Natalia Szrama, Tomasz Woźny – prezes OZON SIR oraz trenerzy. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, statuetki oraz gadżety. Zawody zakończył PTomasz Woźny – prezes OZON SIR.