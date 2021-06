Nadchodzi piąta odsłona Garmin Iron Triathlon Elbląg!

Elbląg będzie siódmym etapem zmagań w tegorocznym, jubileuszowym cyklu Garmin Iron Triathlon. Impreza odbędzie się w niedzielę – 18 lipca, a centrum zmagań będzie ponownie bulwar Zygmunta Augusta. Zawodnicy spotkają się nad rzeką Elbląg już po raz piąty. Do imprezy pozostały nieco ponad trzy tygodnie, a zapisy cały czas trwają na oficjalnej stronie www.irontriathlon.pl.

Elbląg pojawił się na mapie najstarszego i największego cyklu zawodów triathlonowych w Polsce już w 2016 roku i od tamtej pory impreza cieszy się niesłabnącą popularnością. W minionym sezonie pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany organizacji zawodów, jednak cykl Garmin Iron Triathlon wraca do Elbląga, a lipiec przyniesie piątą odsłonę triathlonowej rywalizacji z metą przy Katedrze św. Mikołaja.

Startujący w ramach Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 będą mieli do wyboru jeden z trzech dystansów: 1/2 IM, czyli 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu, 1/4 IM (0,95 km – 45 km – 10,55 km) lub 1/8 IM (0,475 km – 22,5 km – 5,275 km) w ramach rywalizacji indywidualnej lub w sztafetach. Podczas Garmin Iron Triathlon Elbląg odbędzie się również impreza towarzysząca dla najmłodszych, czyli zawody biegowe Garmin Junior na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

Dzień przed triathlonem w tym samym miejscu odbędą się zawody w pływaniu open water, czyli Aqua Speed Open Water Series Elbląg 2021! Nad rzeką Elbląg rywalizować będą starsi i młodsi, na których czekać będą po trzy dystanse. Dla dorosłych: 0,475 km pływania, 0,95 km oraz 1,9 km. Dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13 lat: 0,1 km, 0,2 km oraz 0,475 km.

Garmin Iron Triathlon Elbląg to przede wszystkim ciekawa i szybka trasa oraz doskonałe usytuowanie zawodów w samym centrum miasta. Strefa zmian znajduje się na Bulwarze Zygmunta Augusta, a meta u stóp Katedry św. Mikołaja w sercu elbląskiej starówki. Jednak to co wyróżnia zawody Garmin Iron Triathlon w Elblągu to możliwość rywalizacji na jedynej atestowanej trasie. Etap pływacki zawodów mierzony jest metodą geodezyjną, a precyzyjnie domierzona trasa kolarska i biegowa atestowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Pływanie podczas Garmin Iron Triathlon odbędzie się w rzece Elbląg. Następnie zawodnicy pojadą szybką i płaską trasą kolarską. Trasa biegowa będzie poprowadzona przez ścisłe centrum i urokliwe uliczki Starego Miasta.

Dodatkowo po raz kolejny na zawodników, którzy wezmą udział w wyścigu na dystansie 1/4 IM czekać będzie rozgrywany od 2018 roku challenge pn. #breaking1h50’ w przypadku mężczyzn i #breaking2h wśród kobiet. Do tej pory nikomu nie udało się tego dokonać… Czy teraz się uda? Sprawdzimy już 18 lipca!

Impreza odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego.

Zapisy: na oficjalnej stronie www.irontriathlon.pl oraz na: https://openwaterseries.pl/

Szczegóły: www.facebook.com/irontriathlon/