Nie znaleźli sposobu na rywala

18 celnych rzutów za trzy było ozdobą dzisiejszego (9 listopada) meczu Energi Basketball Elbląg z Mikstol Tarnovią Tarnowo Podgórne. Elbląscy koszykarze nie znaleźli recepty na silnego rywala i z parkietu zeszli pokonani. Zobacz zdjęcia.

Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne w tym sezonie przegrała tylko jeden mecz - z niepokonanym Polskim Sklepem Gniezno. Wiadomo było, że elbląski Basketball czeka bardzo trudne zadanie. Ale w pierwszej kwarcie podopieczni Arkadiusza Majewskiego zaprezentowali się z dobrej strony i można było żywić nadzieję, że Elbasket sprawi niespodziankę w swojej hali.

W 4. minucie po dwóch celnych osobistych Mateusza Stawiaka gospodarze wyszli na dwupunktowe prowadzenie. Przez cała pierwszą kwartę trwała zażarta walka, najwyższe prowadzenie Elbasketu wynosiło tylko pięć oczek. W ostatnich minutach goście najpierw doprowadzili do remisu, a potem odskoczyli na trzy oczka.

Drugą kwartę rozpoczęli z przytupem, w trzy minuty z hakiem zwiększając przewagę do dziewięciu punktów. Elblążanie próbowali nawiązać walkę starając się nie dopuścić do zwiększenia straty. Po części to się udawało, po pierwszej połowie Elbasket przegrywał 9 oczkami.

Elbląski zryw na początku drugiej połowy pozwolił zniwelować w minutę straty do trzech punktów. Wtedy jednak do głosu doszli koszykarze z Tarnowa Podgórnego, którzy stopniowo odbudowywali swoją przewagę. Trzecia kwarta to była zażarta walka, a piłka raz po raz dziurawiła obydwa kosze. Niestety - elbląski częściej. Po trzeciej kwarcie goście prowadzili 13 punktami.

W czwartej kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie i zasłużenie wygrali 91:74. Chociaż na minutę przed końcem Elbasket przegrywał już 21 punktami. Celne rzuty Mateusza Stawiaka i Kacpra Jastrzębskiego w końcówce pozwoliły zmniejszyć rozmiary porażki.

Na uwagę w meczu zasługuje festiwal rzutów za trzy - obie drużyny trafiły po dziewięć trójek.

W następnej kolejce podopieczni Arkadiusza Majewskiego zmierzą się w Bydgoszczy z tamtejszą Eneą Astorią.

Energa Basketball Elbląg - Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 74:91 (18:21, 15:21, 24:28, 17:21)

Elbasket: Zamojski 21 (4), Stawiak 18 (2), Prokurat 15 (2), Jastrzębski 10 (1), Budziński 6, Pawlak 4, Lebiedziński, Gliński