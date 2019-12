Noworocznym krokiem z CT „Promyk”

To jaki będzie ten nadchodzący rok, mocno zależy od nas samych, od tego czym go wypełnimy. Dlatego noworoczne listy z postanowieniami są tak popularne. Robimy podsumowania wydarzeń z roku mijającego, wyciągamy wnioski, bogatsi o doświadczenia. Przy komponowaniu takiej listy nie należy być dla siebie za surowym, powinna nas ona motywować do działania, tak żeby nam się chciało, żebyśmy nie musieli za bardzo walczyć ze sobą i światem. Centrum Tańca „Promyk” zaprasza do dołączenia do nowej grupy tańca towarzyskiego w parach, dla dorosłych, która rusza już w sobotę, 4 stycznia.

Taniec to jedna z tych dziedzin aktywności, która budzi uśmiech i wiele pozytywnych emocji, zarówno wśród uczestników, jak i prowadzących. Świetna atmosfera jest więc gwarantowana. Zajęcia, które proponujemy, odbywać się będą w parach, ale to nie oznacza, że musi to być mąż czy chłopak. Można przyjść z przyjacielem, kolegą, tatą, bratem, synem. Taniec jest dla wszystkich chętnych, nie wyklucza. Podobno jaki początek roku, taki już będzie cały. Warto więc zacząć go z energią i uśmiechem. Zapraszamy już 4 stycznia na godz. 16.00 do CT „Promyk” Koszt miesięcznych zajęć 70 zł od osoby. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 55 611 01 30/40, kom.: 609-977-220 w godzinach 8:00-16:00 lub mailowo: promyk@swiatowid.elblag.pl

CT Promyk