Nowy kurs tańca dla dorosłych w Promyku

Przyjdź i zacznij przygodę z tańcem! Centrum Tańca Promyk zaprasza dorosłych do udziału w nowym kursie. Zapraszamy wszystkich, dla których taniec jest pasją, formą zabawy lub może być początkiem nowej przygody. x

- Na naukę tańca nigdy nie jest za późno. A okazji do tańczenia jest wiele, chociażby wyjątkowo długi w tym roku okres karnawału. Nie zawsze jednak wystarcza śmiałości czy umiejętności, aby na parkiecie czuć się swobodnie. Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych to dobry sposób na to, aby w przyszłości doskonale bawić się na każdej imprezie – zapowiadają organizatorzy.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w każdą sobotę. Koszt miesięcznego udziału w kursie to 90 zł/osoba. Uwaga! Pierwsze zajęcia są bezpłatne.

Na kurs obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Tańca „Promyk” przy ul. Browarnej 80 w Elblągu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00; tel. (55) 611 01 30/40, tel. kom. 609-977-220;

e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl, www.promyk.elblag.pl