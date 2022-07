Nowy tydzień, nowe atrakcje

Jesteśmy już na półmetku Wakacji z MOSiR-em, jednak nie oznacza to końca wspólnej zabawy podczas imprez. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z naszymi propozycjami na najbliższe dni. Udział we wszystkich wakacyjnych imprezach jest bezpłatny.

Turniej tenisa ziemnego (wtorek, 2 sierpnia)

Kolejna nowa pozycja w tegorocznym programie zaproponowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miłośnicy tenisa ziemnego będą mogli wziąć udział w pierwszym, amatorskim turnieju w tej dyscyplinie sportu oraz zawalczyć o pamiątkowe puchary. Start imprezy o godzinie 17:00, zaś zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów na Torze Kalbar o 16:30. Szczegóły tutaj.

Zajęcia z podstaw survivalu (wtorek, 2 sierpnia)

Podczas zajęć, prowadzonych przez certyfikowanego instruktora sztuki przetrwania, nauczymy się podstawowych technik survivalu, tj. rozniecania ognia za pomocą krzesiwa i innych umiejętności związanych z przetrwaniem w warunkach ekstremalnych. Zbiórka odbędzie się przy Muszli Koncertowej o godzinie 17:00.

Wyścigi na Pumptracku (czwartek, 4 sierpnia)

W Elblągu mamy już dwa pumptracki. Na tym przy ul. Kłoczowskiego (Nad Jarem) odbędą się po raz pierwszy wyścigi na tego typu torze. Zachęcamy więc tym bardziej do wzięcia w nich udziału. Zawody będą polegały na pokonaniu wyznaczonej trasy na hulajnodze w jak najlepszym czasie. Początek imprezy o godzinie 17:00, a zgłoszenia będą prowadzone na miejscu w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem. Szczegółowe informacje, w tym regulamin zawodów, będą dostępne wkrótce. Żeby wziąć udział w wyścigach niezbędna będzie zgoda rodzica lub opiekuna.

Zajęcia na rolkach z Wikingami (czwartek, 4sierpnia)

Wspólnie z UKS Wikingowie przeprowadzamy cykl wakacyjnych zajęć na torze Kalbar. Nauczycie się tam między innymi jazdy na rolkach oraz podstaw gry w hokeja. Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 17:00.

Wakacyjna wycieczka rowerowa (niedziela, 7 sierpnia)

Delikatnie zwiększamy zasięg i tym razem ruszamy w drogę do Pasłęka, a konkretniej w kierunku znajdującego się tam kirkutu. Zbiórka odbędzie się przy rondzie im. Bitwy pod Grunwaldem (dawniej rondo Kaliningrad) o godz. 10.00. Łączny dystans trasy przewiduje pokonanie około 50 kilometrów. Udział jest bezpłatny, a w podróży może wziąć udział każdy, kto rozsądnie mierzy siły na zamiary.

Wycieczka kajakowa (niedziela, 7 sierpnia)

Na koniec tygodnia ponownie zasiądziemy w kajakach, złapiemy za wiosła i wspólnie z przewodnikiem PTTK wypłyniemy na rzekę Elbląg. Będzie to doskonała okazja, aby przyjrzeć się miastu z innej perspektywy, a także poznać kilka ciekawych historii związanych z napotykanymi miejscami. Start o godzinie 10:00 z przystani MOSiR przy ul. Radomskiej. Będą obowiązywały zapisy – szczegóły wkrótce.

Tor Kalbar (poniedziałek-niedziela)

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie bezpłatnie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9:00 do 21:00. W tych samych godzinach dostępne są również korty tenisowe wewnątrz toru.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku Helena (poniedziałek-piątek)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 15:00, można korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku Helena. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś (poniedziałek, środa, piątek)

Trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek) o 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie, zarówno początkujący, jak i zaawansowany.

CRW Dolinka (poniedziałek-niedziela)

Zachęcamy również do korzystania z atrakcji dostępnych w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Można skorzystać z basenu sportowego lub z części rekreacyjnej, na której znajdują się m.in. jacuzzi, bicze wodne, miejsce do zabaw dla najmłodszych, a także strefa saun. Obiekt jest czynny codziennie w godz. 6 – 22. Cennik znajduje się na stronie MOSiR. Można tu również sprawdzić ile osób przebywa aktualnie na basenie. Zapraszamy także na zajęcia w wodzie zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn – Aqua Fitness we wtorki i czwartki o 20 oraz Aerobik w wodzie dla seniorów w środę o 9.30.