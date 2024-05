O krok od obrony wojewódzkiego pucharu

Concordia Elbląg jest już tylko o jeden mecz od obrony Wojewódzkiego Pucharu Polski. Dziś (29 maja) pomarańczowo - czarni pokonali w Nidzicy miejscowy Start i awansowali do finału rozgrywek.

Co łączy Czesława Żukowskiego, trenera Startu Nidzica, Mateusza Bogdanowicza trenera Concordii Elbląg i Joao Augusto, napastnika Concordii? Cała trójka wywalczyła już Wojewódzki Puchar Polski w 2018 r. w barwach Huraganu Morąg. Czesław Żukowski był wówczas szkoleniowcem drużyny z Morąga w której grali m. in. Mateusz Bogdanowicz i Joao Augusto. Dziś (29 maja) panowie spotkali się po przeciwnych stronach barykady.

Start Nidzica jest liderem drugiej grupy klasy okręgowej w województwie warmińsko - mazurskim. Z dorobkiem 67 oczek o punkt wyprzedza Polonię Pasłęk i o dwa Sokół Ostróda. W 27 meczach ligowych zdobył już 98 bramek. W drodze do półfinału zespół z Nidzicy pokonał Orzeł Janowiec Kościelny (3:1 na wyjeździe), Motor Lubawa (2:0 u siebie), Ewingi Zalewo (5:0 na wyjeździe), Wałszę Pieniężno (2:0 na wyjeździe) i Pisę Barczewo (2:1 u siebie).

Mimo wszystko to żegnająca się powoli z III ligą elbląska Concordia była faworytem rozgrywanego w Nidzicy półfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Trener Mateusz Bogdanowicz wystawił możliwie mocny skład i nie miał zamiaru lekceważyć drużyny „z okręgówki“.

W pierwszej części spotkania goli nie oglądaliśmy.: zabrakło dokładności i czasami podjęcia innej decyzji. Warto wspomnieć o sytuacji Radosława Bukackiego z 25. minuty. Pomocnik gości huknął z rzutu wolnego, niestety minimalnie niecelnie. W 30. minucie elblążanie mieli kolejną dogodną sytuację - najpierw Radosław Bukacki strzelał z dystansu, bramkarz gospodarzy odbił piłkę, dobitka Gracjana Szpuchy też okazała się nieskuteczna. Z drugiej strony Start nie zamierzał tylko się bronić. Najbliżej gola był w 27. minucie, kiedy bramkarz Concordii Maksymilian Manikowski wypuścił piłkę z rąk. Na szczęście dla elblążan Sebastian Halicki był zbyt daleko i skończyło się na strachu.

W drugiej połowie faworyci dokonali formalności. W 62. minucie Kacper Sionkowski zaskoczył bramkarza gospodarzy strzałem z dystansu. Mateusz Leśniewski mógł tylko patrzeć jak piłka wpada do jego bramki. Trzy minuty później Kacper Noworyta z lewej strony podał do Joao Augusto, a Brazylijczykowi nie pozostało nic innego jak tylko skierować piłkę do pustej bramki. Kilka minut później Joao Augusto miał przed sobą tylko bramkarza i „wystarczyło“ podciąć piłkę. Niestety, łatwo się opisuje taka sytuację, w praktyce bramkarz Startu wyszedł z opresji obronną ręką.

W 72. minucie j bramkarz Concordii popisał się kapitalna interwencją po strzale Kamila Godlewskiego z rzutu wolnego. Elbląski bramkarz wybił piłkę na róg, po jego wykonaniu piłka trafiła Huberta Tomaszewskiego, który strzałem z dystansu zdobył kontaktowego gola.

Gra zrobiła się nerwowa. Obie drużyny strwożyły sobie jeszcze potencjalnie groźne sytuacje, ale wynik nie uległ zmianie.

22 czerwca podopieczni Mateusza Bogdanowicza zmierzą się z Tęczą Biskupiec w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. W drugim półfinale Tęcza pokonała w Biskupcu 3:1 Znicz Biała Piska. Finał Concordia Elbląg - Tęcza Biskupiec będzie powtórką ubiegłorocznego finałowego starcia o wojewódzkie trofeum. Wówczas w Biskupcu wygrali elblążanie 2:1 po dogrywce. Miejsce rozegrania finału jest jeszcze nieznane - musimy poczekać na decyzję Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

. Start Nidzica – Concordia Elbląg 1:2 (0:0)

Bramki: 0:1 – Sionkowski (62. min.), 0:2 – Augusto (65 min.), 1:2 – Tomaszewski (73. min.)

.

Concordia Elbląg: Manikowski – Szpucha, Staniak, Bukacki, Czerniec (74’ Kaczorowski), Drewek (60’ Doniecki), Danowski, Nowicki, Noworyta (90’ van Ieperen), Augusto (86’ Maćkowski), Sionkowski