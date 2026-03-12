Okrojone Truso przegrało w Płocku

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso wróciły do ligowego grania. Elblążanki udały się w zaledwie dziesięcioosobowym składzie do Płocka, gdzie przegrały z liderem rozgrywek Jutrzenką 24:32.

Energa MKS Truso kilkanaście dni temu zakończyła rywalizację w mistrzostwach Polki juniorek. Przypomnijmy, że Elblążanki zajęły czwarte miejsce w Polsce, co jest dla naszej drużyny dużym sukcesem. Z kolei w dniach 13-15 marca rywalizację w mistrzostwach Polski rozpoczną juniorki młodsze. Z tego też względu nasza drużyna wróciła do I-ligowego grania w mocno okrojonym składzie. Trenerka Marta Czapla zabrała dziś (12 marca) do Płocka zaledwie dziesięć zawodniczek, w tym nową szczypiornistkę, która postanowiła wrócić do grania. Mowa tu o Gabrieli Urbaniak, niegdyś zawodniczce grającej w Koszalinie. Tym samym doświadczona skrzydłowa dołączyła do swojej młodszej siostry Hanny, która od tego sezonu gra w Truso. Po ponad rocznej absencji spowodowanej kontuzją kolana, do gry wróciła też rozgrywająca Aleksandra Lewandowska.

Elblążanki pojedynek z liderem I ligi rozpoczęły słabo i dość długo nie mogły złapać właściwego rytmu. Zawodził atak pozycyjny, a rywalki to wykorzystywały, przeprowadzały kontrataki i prowadziły 7:1. W końcu, w 10. minucie, niemoc Truso przerwała Hanna Urbaniak, a po trafieniu Adrianny Ziemińskiej i Julii Sadowskiej, udało się zmniejszyć dystans do czterech goli. Niestety gospodynie ponownie zaczęły trafiać seryjnie i w 25. minucie tablica wyników wskazywała 13:5. Przyjezdne nie odpuszczały, tym razem to one zdobyły trzy gole z rzędu. Do końca pierwszej części meczu bramki padały naprzemiennie i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 15:10.

Po zmianie stron gra była bardzo wyrównana, Jutrzenka utrzymywała pięcio-sześciobramkową przewagę. Niestety Elblążanki ponownie straciły kilka bramek z rzędu i w 42. minucie Jutrzenka odskoczyła już na dziewięć trafień. Podopieczne Marty Czapli walczyły o zmniejszenie strat, bardzo skuteczna była Hanna Urbaniak, która trafiała między słupki raz za razem. Po trzech z rzędu trafieniach Truso, sytuacja na parkiecie się odwróciła i to rywalki znów zdobywały gole seryjnie, by w 54. minucie prowadzić 30:20. Przyjezdnym udało się jeszcze zmniejszyć nieco dystans, po trafieniach Michaliny Kolasy i trzech bramkach Julii Sadowskiej. Mecz zakończył się wynikiem 32:24.

MMKS Jutrzenka Płock - Energa MKS Truso Elbląg 32:24 (15:10)

Truso: Górska - Urbaniak H. 8, Sadowska 4, Kolasa 4, Ziemińska 3, Fudal 1, Szulc 1, Lewandowska 1, Urbaniak G. 1, Śliwińska 1.

Kolejny mecz I ligi zostanie rozegrany w niedzielę (15 marca) w hali przy ul. Kościuszki o godz. 19. Rywalem naszej drużyny będzie zespół Ryrki Poznań.

Od piątku do niedzieli juniorki młodsze będą rywalizować w 1/16 mistrzostw Polski. W piątek o godz. 18 Truso podejmie UKS Vambresia Wąbrzeźno. Dzień później o 12 Elblążanki zmierzą się z MKS Kusy Szczecin, a w niedzielę o 12 zagrają z UKS Banono. Wszystkie mecze rozegrane zostaną w hali przy ul. Kościuszki, wstęp dla kibiców jest darmowy.