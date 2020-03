Olimpia wsparła szpital wojewódzki

Znana wszystkim codzienna egzystencja została wstrzymana, świat piłkarski zamarł. Wszystko zostało podporządkowane w walce z koronawirusem i kolejne obostrzenia mają przyspieszyć powrót do normalnego trybu życia. Wobec pandemii kolejne osoby postanawiają wspierać walkę z nieprzyjacielem. Wśród bezinteresownych i nieobojętnych znaleźli się piłkarze Olimpii Elbląg.

- Obecnie dużo piłkarskich środowisk uaktywnia się w tworzeniu coraz bardziej wymyślnych challengy, ale mało pożytecznych. Nasz drużyna po chwili zastanowienia postanowiła nie pozostawać biernym i złożyliśmy się na środki medyczne, które zostały już przekazane. - poinformował kapitan Olimpii Elbląg, Tomasz Lewandowski.

Piłkarze żółto-biało-niebieskich zakupili środki antybakteryjne i rękawiczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Rękawiczki lateksowe i nitrylowe, środki bakteriobójcze, koncentraty do dezynfekcji oraz dozowniki zostały złożone na ręce rzecznika prasowego WSzZ pani Anny Kowalskiej. - Zdajemy sobie sprawę, że to kropla w morzu potrzeb, ale być może zainicjujemy falę działań przyczyniających się do walki z wirusem. - dodał Lewandowski.

- Jako klub wychodzimy z inicjatywą, aby kolejne drużyny przyjęły wyzwanie i dlatego nominujemy naszych trzech niedoszłych rywali z drugoligowych boisk do zaoferowania pomocy dla swoich lokalnych szpitali: Stal Stalową Wolę, Resovię Rzeszów i Znicz Pruszków. Bonusowo zapraszamy do udziału nasze elbląskie szczypiornistki z EKS Start Elbląg. - poinformował specjalista ds. mediów i marketingu Olimpii, Łukasz Wesołowski.

Wobec wciąż rozrastającej się pandemii każda inicjatywa niosąca pomoc jest warta odnotowania. Mamy nadzieję, że zapoczątkowana inicjatywa wśród drugoligowych klubów będzie podtrzymywana i rozwijana w kolejnych miastach w Polsce.

