Ostatni mecz Startu w Elblągu

Dobiega końca sezon 2020/2021 PGNiG Superligi kobiet. W sobotę (22 maja) szczypiornistki Startu rozegrają ostatnie spotkanie w Elblągu, a ich przeciwnikiem będzie KPR Gminy Kobierzyce. Transmisję ze spotkania przeprowadzi zobacz.tv.

KPR Gminy Kobierzyce to przedostatni rywal elblążanek w bieżącym sezonie. Oba zespoły mają zgoła odmienne cele. Podopieczne Edyty Majdzińskiej walczą o wicemistrzostwo Polski, natomiast zespół Andrzeja Niewrzawy ma nadzieję zakończyć rozgrywki na szóstym miejscu. Kobierzyczanki mają na swoim koncie 54 punkty, tyle samo co MKS Perła Lublin. Start natomiast zgromadził 22 oczka, dwa więcej mają szczypiornistki Eurobud JKS. Warto dodać, że w sobotę jarosławianki czeka pojedynek z Zagłębiem Lubin, zatem o punkty będzie im ciężko. Wydaje się kwestia zajęcia szóstej lokaty rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce, kiedy to Start zmierzy się na wyjeździe właśnie z JKS. Póki co elblążanki skupiają się na najbliższym meczu z kobierzyczankami.

- Jak zawsze będziemy grać o zwycięstwo. Zespół z Kobierzyc walczy o srebro z zespołem z Lublina i żeby było bardziej ciekawie na pewno chcemy wygrać ten mecz. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby tak się stało. Skupiamy się teraz na najbliższym pojedynku. Chcemy dobrze zagrać. Mamy swoje problemy kadrowe. Mamy nadzieję, że w zdrowiu zakończymy sobotni pojedynek - powiedziała Joanna Waga.

Jak wspomniała kapitan Startu, jej drużyna ma spore problemy kadrowe. Od jakiegoś czasu wiadomo, że do końca sezonu na parkiecie nie zobaczymy już Hanny Yashchuk, Justyny Świerczek oraz Aliony Shupyk. Dodatkowo w sobotnim spotkaniu najprawdopodobniej zabraknie Katarzyny Cygan. - Nie wiem czy zagram w tym meczu. Na meczu w Piotrkowie Trybunalskim doznałam urazu przeprostu w łokciu i muszę zrobić badania. Razem z naszym fizjoterapeutą pracujemy, żeby wszystko było w porządku na mecz z Jarosławiem. W sobotę obstawiam wynik plus dwa dla Startu - powiedziała rozgrywająca.

Trener Andrzej Niewrzawa najprawdopodobniej do protokołu meczowego wpisze jedenaście nazwisk, czyli tyle samo co w ostatnim spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim. Z kolei Edyta Majdzińska zapewne do Elbląga zabierze szesnaście zawodniczek. W minioną niedzielę piłkarki KPR Gminy rywalizowały z JKS Jarosław i dość niespodziewanie musiały gonić wynik. W ostatniej minucie udało im się doprowadzić do remisu, a w rzutach karnych były lepsze od rywalek. Mimo słabszej dyspozycji w ostatniej potyczce, to KPR będzie faworytem sobotniego starcia. Na trzy do tej pory rozegrane mecze, kobierzyczanki dwukrotnie pokonały Start i raz przegrały po serii rzutów karnych. Czy tym razem elblążankom uda się zgarnąć pełną pulę, okaże się w sobotni wieczór. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki o godz. 18, niestety nadal bez udziału publiczności. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

