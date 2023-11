Ostatni tydzień zapisów na Bieg Niepodległości

Emocje, sportowa rywalizacja i wspólne świętowanie. Już za kilka dni zawodnicy wybiegną na ulice podczas IX Elbląskiego Biegu Niepodległości. Jeżeli wciąż zastanawiasz się nad wzięciem udziału lub odwlekasz tę decyzję w czasie, pamiętaj o zbliżającym się momencie zamknięcia zapisów. Wejdź na elektronicznezapisy.pl i bądź częścią jednej z największych imprez sportowych w Elblągu.

Popularna impreza biegowa stała się nieodłącznym elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Sympatycy biegania wezmą udział w wydarzeniu w patriotycznych, biało-czerwonych barwach i ustawią się na starcie przy ul. Wodnej obok Galerii EL, aby później bawić się i rywalizować wzdłuż odnowionego Bulwaru Zygmunta Augusta, wśród zakamarków klimatycznego Starego Miasta i biegnąc głównymi ulicami miasta.

Na zawodników powyżej 16 lat czeka 10 kilometrowy Bieg Główny, który składa się z trzech pętli. W 3-osobowych grupach wyzwanie podejmą uczestnicy sztafet 3×3333 m (dolna granica wieku to 12 lat), a na najmłodszych od 0 do 14 lat, czekają trasy Małego Biegu Piekarczyka, które są zaplanowane według wieku – od 50 do 500 metrów.

Zgłoszenia są przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 8 listopada włącznie lub do osiągnięcia limitu. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet to 60 zł od osoby za pakiet startowy, zaś opłata uczestnictwa w Małym Biegu Niepodległości to 30 zł.

Organizatorzy przygotowali również koszulkę techniczną, która będzie idealną pamiątką wzięcia udziału w wydarzeniu. Koszulki na zbliżający się bieg zostały zaprojektowane w kolorze czerwonym i są dostępne w rozmiarach: dla dzieci (4 lata, 8 lat, 12 lat, 16 lat) i dla dorosłych od S do XXL. Zakup koszulki, w cenie 40 zł, jest możliwy tylko do 5 listopada za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. Tam również znajdują się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wymiarów.

Organizatorami IX Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sponsor strategiczny: Studio łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Centrum Handlowe Ogrody, Klimat-El, Centrum Ubezpieczeń EXPERT

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga – Witold Wróblewski