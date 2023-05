Ostatni tydzień zapisów na Piekarczyka

Elbląski Bieg Piekarczyka wyraźnie nabiera rumieńców. Czas na podjęcie decyzji o starcie w imprezie skraca się każdego dnia, a kalendarz podpowiada, że równo za 7 dni (30 maja) lista startowa zamknie się na dobre. Chciałbyś wziąć udział w najpopularniejszym wydarzeniu w Elblągu? Dołącz do nas, zanim będzie za późno!

XIV edycja popularnego biegu ulicami Elbląga wystartuje już 4 czerwca. Na liście startowej znajduje się łącznie ponad 1100 osób, które wspólnie z nami będą brać udział w jednej z największych imprez sportowych w mieście. Oprócz biegu, podczas wydarzenia pojawią się także dmuchane place zabaw, strefa food truck oraz kilka innych niespodzianek, przygotowanych z myślą o każdej grupie wiekowej. Czeka nas dzień pełen atrakcji, zapraszamy Cię więc do udziału w nim!

Ty wybierasz, w jaki sposób chcesz bawić się podczas biegu. Możesz pobiec sam lub w swojej drużynie, w towarzystwie pacemakerów bądź indywidualnie, a także pokonać jedną pętlę (5 km) lub dwie (10 km). Nieważne, czy jesteś profesjonalnym biegaczem czy amatorem. Tutaj każdy traktowany jest jednakowo i każdy uczestnik może liczyć na odpowiednie warunki oraz unikatowy medal za ukończenie trasy. Dodatkowo najlepsi w kategorii generalnej i w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wyróżnieni statuetkami oraz nagrodami pieniężnymi.

Zapisy na Elbląski Bieg Piekarczyka prowadzone są tylko do 30 maja (do godz. 23:59). Czasu pozostało niewiele, na szczęście proces zapisów trwa bardzo krótko i nie sprawia nikomu żadnych kłopotów. Wystarczy odwiedzić stronę www.biegpiekarczyka.pl i przejść do zakładki ZGŁOSZENIA. Znajduje się tam formularz, który wyjaśnia, jak w kilku krokach można zapisać się na zawody. Ponadto informujemy, że zapisy na Mini Bieg Piekarczyka zostały zakończone z uwagi na osiągnięty limit, za co pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy obdarzyli nas zaufaniem!

W Elbląskim Biegu Piekarczyka można także wystartować w specjalnej, dedykowanej na tę okazję koszulce. W ofercie znajdują się rozmiary dla dzieci oraz dorosłych w cenie 30 złotych za sztukę. Koszulki techniczne można nabyć na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Uwaga! Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 25 maja (czwartek).

Sponsorem Strategicznym XIV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka jest Studio Łazienkowe AWANGARDA.

Sponsorzy i Partnerzy: Centrum Handlowe Ogrody, Salon CANAL+ CH Ogrody Elbląg, Klimat-el, Hotel Kahlberg, Wolność – Fabryka Słodkości, Centrum Ubezpieczeń EXPERT, OSK EXPERT, BUS EXPERT, Sport SPA – Centrum Odnowy Biologicznej i Fizjoterapii, GRIZ „Bielik”, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, REPROSKAN, Grupa Merlin.

Organizatorzy: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.