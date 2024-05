Ostatnia szansa na niższy próg cenowy. Nie przegap Elbląskiego Biegu Piekarczyka!

Elbląski Bieg Piekarczyka zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza jedno: już wkrótce ulice naszego miasta zapełnią się pasjonatami biegania. Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji, czy wziąć udział w tegorocznej edycji, mamy świetną wiadomość. Do północy (8 maja) można kupić pakiet startowy w niższej cenie - tylko 60 zł! Zapisz się właśnie teraz.

Co sprawia, że Elbląski Bieg Piekarczyka jest tak wyjątkowy? Przede wszystkim, to doskonała okazja, by sprawdzić swoją formę i wziąć udział w jednej z największych imprez biegowych w okolicy. Trasa biegu prowadzi przez malownicze ulice naszego miasta, dając uczestnikom szansę nie tylko na sportowe wyzwanie, ale także na odkrywanie uroków Elbląga. Wspaniała atmosfera, doping kibiców i adrenalina towarzysząca biegnącym sprawiają, że ten dzień jest pełen pozytywnych emocji.

Nie musisz być doświadczonym biegaczem, by wziąć udział w Biegu Piekarczyka. Każdy, kto ma ochotę na ruch i chce spędzić aktywnie czas, jest mile widziany. To świetna okazja, by zmotywować się do aktywności, poznać nowych ludzi i przeżyć niezapomniane chwile. Co więcej, Elbląski Bieg Piekarczyka to doskonały sposób na integrację całej rodziny – można wspólnie pokonać trasę i cieszyć się sportowym świętem.

Jeśli zastanawiasz się nad udziałem, nie zwlekaj! Ostatni dzień niższego progu cenowego to idealny okazja, by podjąć decyzję i zarejestrować się na stronie elektronicznezapisy.pl. Dołącz do setek biegaczy i poczuj radość z aktywności fizycznej w sercu Elbląga. Od jutra (09.05) cena wzrośnie do 70 zł, więc to ostatni moment, żeby dołączyć do tej fantastycznej imprezy sportowej i zaoszczędzić kilka złotych.

Zachęcamy również do nabycia pamiątkowej koszulki wykonanej z wysokiej jakości materiału. Koszulkę można zamówić tylko do 2 czerwca.

Zapraszamy serdecznie do udziału w XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Niech to będzie dzień pełen pozytywnej energii, zdrowej rywalizacji, nowych znajomości i niezapomnianych wspomnień. Do zobaczenia na starcie!

Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Ambasadorką biegu jest Iga Baumgart-Witan, polska mistrzyni olimpijska oraz medalistka mistrzostw świata i Europy.

Sponsor Główny MAAG GEAR, Sponsor Strategiczny Studio Łazienkowe Awangarda.