Ostatnie godziny tańszego wpisowego

To już naprawdę ostatnie godziny, by zapisać się na 17. Bieg Piekarczyka w najniższej cenie. Jeszcze tylko do niedzieli, 1 marca, obowiązuje najniższa opłata startowa: 70 zł lub 63 zł z kartą „wElblągu”. Po północy wpisowe wzrośnie zgodnie z kolejnym progiem cenowym. Zapisz się już teraz.

Tegoroczna, 17. edycja Biegu Piekarczyka to tradycyjnie cztery możliwości startu: 10 km, 5 km, bieg drużynowy oraz Mini Bieg Piekarczyka dla najmłodszych. To propozycja zarówno dla osób walczących o wynik, jak i tych, którzy chcą sprawdzić się na ulicznej trasie po raz pierwszy.

Jeśli start 14 czerwca jest w Twoich planach, nie warto odkładać tej decyzji na potem. Przypominamy, że samo zapisanie się w systemie bez dokonania płatności nie rezerwuje miejsca na liście startowej, liczy się zaksięgowana wpłata. Zapisy prowadzone są przez serwis elektronicznezapisy.pl.

Decyzja podjęta przed końcem dnia oznacza niższą opłatę startową. Od jutra poniedziałku, 2 marca, pakiet będzie droższy. Jeśli zamierzasz stanąć na starcie 17. Biegu Piekarczyka, to właśnie teraz nastał najlepszy moment, by dopiąć formalności. Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie biegpiekarczyka.pl.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sponsor: ADASTOL-producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski